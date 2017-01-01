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*Antarktis*



11 авг 2017 : 		 Новое видео ANTARKTIS

12 янв 2017 : 		 Музыканты IN MOURNING, Ex-OCTOBER TIDE в ANTARKTIS

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Новое видео ANTARKTIS

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"Svalbard", новое видео группы ANTARKTIS, в состав которой входят Björn Pettersson и Tobias Netzell (ex-October Tide), Daniel Jansson (Ikhon) и Jonas Martinsson (Me The Tiger, Necrosavant), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Ildlaante", выходящего шестого октября.

ANTARKTIS Featuring IN MOURNING, Ex-OCTOBER TIDE Members Reveal Ildlaante Album Details; вЂњSvalbardвЂќ Music Video Streaming






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