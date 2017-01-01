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Новое видео ANTARKTIS "Svalbard", новое видео группы ANTARKTIS, в состав которой входят Björn Pettersson и Tobias Netzell (ex-October Tide), Daniel Jansson (Ikhon) и Jonas Martinsson (Me The Tiger, Necrosavant), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Ildlaante", выходящего шестого октября.















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