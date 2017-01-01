|
|
|
все новости группы
|
сегодня
Новое видео ANTARKTIS
"Svalbard", новое видео группы ANTARKTIS, в состав которой входят Björn Pettersson и Tobias Netzell (ex-October Tide), Daniel Jansson (Ikhon) и Jonas Martinsson (Me The Tiger, Necrosavant), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Ildlaante", выходящего шестого октября. |
|
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).