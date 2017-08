сегодня



Концертный релиз KANSAS выйдет осенью KANSAS выпустят новый концертный альбом, "Leftoverture Live & Beyond", третьего ноября. В него вошло 19 песен, записанных на двенадцати выступлениях весной 2017 года:



"Icarus II"

"Icarus"

"Point Of Know Return"

"Paradox"

"Journey From Mariabronn"

"Lamplight Symphony"

"Dust In The Wind"

"Rhythm In The Spirit"

"The Voyage Of Eight Eighteen"

"Section 60"

"Carry On Wayward Son"

"The Wall"

"What's On My Mind"

"Miracles Out Of Nowhere"

"Opus Insert"

"Questions Of My Childhood"

"Cheyenne Anthem"

"Magnum Opus"

"Portrait (He Knew)"









