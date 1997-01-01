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*Kansas*



19 авг 2017 : 		 Концертный релиз KANSAS выйдет осенью

14 май 2017 : 		 KANSAS отменили европейский тур из-за соображений безопасности

11 янв 2017 : 		 Концертное видео KANSAS

1 ноя 2016 : 		 Акустика от KANSAS

11 сен 2016 : 		 Видео с текстом от KANSAS

5 авг 2016 : 		 Новая песня KANSAS

22 июн 2016 : 		 Новый альбом KANSAS выйдет в сентябре

16 апр 2016 : 		 KANSAS отметят юбилей "Leftoverture"

8 дек 2015 : 		 KANSAS на арфах

2 сен 2015 : 		 KANSAS на InsideOut Music

6 фев 2015 : 		 Трейлер документального фильма KANSAS

11 янв 2015 : 		 Документальный фильм о KANSAS представят на фестивале

25 ноя 2014 : 		 Трейлер документального фильма KANSAS

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Концертный релиз KANSAS выйдет осенью

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KANSAS выпустят новый концертный альбом, "Leftoverture Live & Beyond", третьего ноября. В него вошло 19 песен, записанных на двенадцати выступлениях весной 2017 года:

"Icarus II"
"Icarus"
"Point Of Know Return"
"Paradox"
"Journey From Mariabronn"
"Lamplight Symphony"
"Dust In The Wind"
"Rhythm In The Spirit"
"The Voyage Of Eight Eighteen"
"Section 60"
"Carry On Wayward Son"
"The Wall"
"What's On My Mind"
"Miracles Out Of Nowhere"
"Opus Insert"
"Questions Of My Childhood"
"Cheyenne Anthem"
"Magnum Opus"
"Portrait (He Knew)"

KANSAS - Live Album, Leftoverture Live & Beyond, Due In November



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