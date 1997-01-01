Фраза, имя группы
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все новости группы
Kansas
16 окт 2017
:
Концертный трек KANSAS
29 сен 2017
:
Концертный трек KANSAS
19 авг 2017
:
Концертный релиз KANSAS выйдет осенью
14 май 2017
:
KANSAS отменили европейский тур из-за соображений безопасности
11 янв 2017
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Концертное видео KANSAS
1 ноя 2016
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Акустика от KANSAS
11 сен 2016
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Видео с текстом от KANSAS
5 авг 2016
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Новая песня KANSAS
22 июн 2016
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Новый альбом KANSAS выйдет в сентябре
16 апр 2016
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KANSAS отметят юбилей "Leftoverture"
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25 ноя 2014
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Трейлер документального фильма KANSAS
16 окт 2017
Концертный трек
KANSAS
KANSAS опубликовали концертную запись "Dust In The Wind", которая взята из нового релиза "Leftoverture Live & Beyond", выход которого намечен на третье ноября на Inside Out Music.
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).