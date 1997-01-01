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*Kansas*



29 сен 2017 : 		 Концертный трек KANSAS

19 авг 2017 : 		 Концертный релиз KANSAS выйдет осенью

14 май 2017 : 		 KANSAS отменили европейский тур из-за соображений безопасности

11 янв 2017 : 		 Концертное видео KANSAS

1 ноя 2016 : 		 Акустика от KANSAS

11 сен 2016 : 		 Видео с текстом от KANSAS

5 авг 2016 : 		 Новая песня KANSAS

22 июн 2016 : 		 Новый альбом KANSAS выйдет в сентябре

16 апр 2016 : 		 KANSAS отметят юбилей "Leftoverture"

8 дек 2015 : 		 KANSAS на арфах

2 сен 2015 : 		 KANSAS на InsideOut Music

6 фев 2015 : 		 Трейлер документального фильма KANSAS

11 янв 2015 : 		 Документальный фильм о KANSAS представят на фестивале

25 ноя 2014 : 		 Трейлер документального фильма KANSAS

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|||| 29 сен 2017

Концертный трек KANSAS

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KANSAS опубликовали концертную запись "Carry On Wayward Son", которая взята из нового релиза "Leftoverture Live & Beyond", выход которого намечен на третье ноября на Inside Out Music.

KANSAS Premiere Live Track Of "Carry On Wayward Son" From Leftoverture Live & Beyond




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