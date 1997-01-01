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KANSAS продолжат юбилейный тур Группа KANSAS продлила юбилейное турне на весну, в ходе которого в рамках более чем двухчасового шоу, коллектив целиком исполняет материал альбома "Point of Know Return", известные хиты, а также раритеты, давно не звучавшие со сцены.











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