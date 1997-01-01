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*Kansas*



17 окт 2018 : 		 KANSAS продолжат юбилейный тур

16 окт 2017 : 		 Концертный трек KANSAS

29 сен 2017 : 		 Концертный трек KANSAS

19 авг 2017 : 		 Концертный релиз KANSAS выйдет осенью

14 май 2017 : 		 KANSAS отменили европейский тур из-за соображений безопасности

11 янв 2017 : 		 Концертное видео KANSAS

1 ноя 2016 : 		 Акустика от KANSAS

11 сен 2016 : 		 Видео с текстом от KANSAS

5 авг 2016 : 		 Новая песня KANSAS

22 июн 2016 : 		 Новый альбом KANSAS выйдет в сентябре

16 апр 2016 : 		 KANSAS отметят юбилей "Leftoverture"

8 дек 2015 : 		 KANSAS на арфах

2 сен 2015 : 		 KANSAS на InsideOut Music

6 фев 2015 : 		 Трейлер документального фильма KANSAS

11 янв 2015 : 		 Документальный фильм о KANSAS представят на фестивале

25 ноя 2014 : 		 Трейлер документального фильма KANSAS

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KANSAS продолжат юбилейный тур

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Группа KANSAS продлила юбилейное турне на весну, в ходе которого в рамках более чем двухчасового шоу, коллектив целиком исполняет материал альбома "Point of Know Return", известные хиты, а также раритеты, давно не звучавшие со сцены.

KANSAS Extends Point Of Know Return 40th Anniversary Tour Into Spring 2019; To Perform Album In Its Entirety




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