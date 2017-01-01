31 авг 2017



Новая песня ROAD TO JERUSALEM "Under Your Skin", новая песня группы ROAD TO JERUSALEM, в состав которой входят Per Møller Jensen (The Haunted, Invocater, Konkhra), Andreas Holma (Hypocrisy, Scar Symmetry, Soilwork), Michael Skovbakke (Konkhra) и Josh Tyree, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из дебютного альбома, выход которого запланирован на этот год.



















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