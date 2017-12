21 дек 2017



ROAD TO JERUSALEM нашли лейбл Группа ROAD TO JERUSALEM, в состав которой входят Per Møller Jensen (The Haunted, Invocater, Konkhra), Andreas Holma (Hypocrisy, Scar Symmetry, Soilwork), Michael Skovbakke (Konkhra) и Josh Tyree, заключила контракт с лейблом ViciSolum Productions, на котором состоится выход дебютного альбома.















