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*Madball*



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Вокалист MADBALL не понимает, почему известные рокеры сводят счёты с жизнью

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В ходе недавнего интервью у вокалиста MADBALL спросили, почему, на его взгляд, знаменитые рокеры сводят счёты с жизнью:

«Хотел бы ответить вам на этот вопрос. Это то, что мне самому хотелось бы знать. Я не понимаю, почему так происходит, но я не знаю их жизни. В итоге они же тоже люди — будь ты известная рок-звезда или как ещё вы их там назовёте. Люди остаются людьми, у людей есть проблемы, и иногда люди не в состоянии с ними справиться. Я лично не сделал бы такой выбор. Но это сложно — сложно от этого избавиться, потому что ты смотришь на кого-то, кто, быть может, выглядит пристойно, у него всё нормально с доходами, группа успешна, есть семья. Зачем они это делают? Я пытаюсь представить себя на их месте. Кто из групп откажется достигнуть успеха в плане известности и доходов? Но это только лишний раз говорит о том, что не всегда дело в деньгах и сопутствующих вещах. Есть что-то куда глубже в каждом человеке... Могут быть задействованы наркотики. Много факторов, так что... Я не могу дать вам конкретного ответа».

MADBALL Frontman Doesn






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