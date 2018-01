18 янв 2018



MADBALL начнут запись зимой MADBALL в следующем месяце отправятся в студию для записи нового альбома, получившего название "For The Cause".Сведение и мастеринг будет проводить Tue Madsen, работавший с MESHUGGAH, THE HAUNTED, SICK OF IT ALL и многими другими. Партии гитары запишет бывший гитарист группы, Matt Henderson, однако в турне с коллективом не поедет.













