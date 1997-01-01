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*Madball*



18 янв 2018 : 		 MADBALL начнут запись зимой

18 окт 2017 : 		 MADBALL расстались с гитаристом

1 сен 2017 : 		 Вокалист MADBALL не понимает, почему известные рокеры сводят счёты с жизнью

28 авг 2017 : 		 MADBALL выпустят сплит с WISDOM IN CHAINS

25 сен 2014 : 		 Новое видео MADBALL

5 сен 2014 : 		 Видео с выступления MADBALL

21 июн 2014 : 		 Новое видео MADBALL

30 май 2014 : 		 Новая песня MADBALL

24 май 2014 : 		 Трейлер нового альбома MADBALL

30 апр 2014 : 		 Трейлер нового альбома MADBALL

26 апр 2014 : 		 Видео с текстом от MADBALL

13 апр 2014 : 		 Новый альбом MADBALL выйдет в июне

11 мар 2014 : 		 MADBALL приступили к записи

1 сен 2012 : 		 Новое видео MADBALL

12 июн 2012 : 		 Новая песня MADBALL

5 июн 2012 : 		 Новая песня MADBALL

24 май 2012 : 		 MADBALL записали новый миньон

3 фев 2011 : 		 Новое видео MADBALL

25 окт 2010 : 		 Видео с концерта MADBALL

10 окт 2010 : 		 Две новые песни MADBALL

22 сен 2010 : 		 MADBALL уволили сына MAX’а WEINBERG'а

21 сен 2010 : 		 Новая песня MADBALL

5 сен 2010 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома MADBALL

27 авг 2010 : 		 Новая песня MADBALL

6 окт 2009 : 		 Фронтмен MADBALL выпустит сольную работу

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|||| 18 янв 2018

MADBALL начнут запись зимой

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MADBALL в следующем месяце отправятся в студию для записи нового альбома, получившего название "For The Cause".Сведение и мастеринг будет проводить Tue Madsen, работавший с MESHUGGAH, THE HAUNTED, SICK OF IT ALL и многими другими. Партии гитары запишет бывший гитарист группы, Matt Henderson, однако в турне с коллективом не поедет.



MADBALL To Begin Recording



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