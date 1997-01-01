MADBALL начнут запись зимой

MADBALL в следующем месяце отправятся в студию для записи нового альбома, получившего название "For The Cause".Сведение и мастеринг будет проводить Tue Madsen, работавший с MESHUGGAH, THE HAUNTED, SICK OF IT ALL и многими другими. Партии гитары запишет бывший гитарист группы, Matt Henderson, однако в турне с коллективом не поедет.
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).