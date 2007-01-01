Фраза, имя группы
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Гитарист RAMMSTEIN: «Новый альбом может стать для нас последним»
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Подробности о новом альбоме CAVALERA CONSPIRACY
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Переиздание SEX PISTOLS выйдет осенью
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все новости группы
Blitzkrieg
27 сен 2017
:
Новый сингл BLITZKRIEG выйдет зимой
3 фев 2017
:
BLITZKRIEG на Mighty Music
22 авг 2015
:
Переиздание BLITZKRIEG выйдет в ноябре
31 окт 2013
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BLITZKRIEG записали кавер-версию METALLICA
8 июл 2013
:
Новый альбом BLITZKRIEG выйдет в сентябре
23 дек 2010
:
BLITZKRIEG начали работу над новым альбомом
26 июл 2007
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BLITZKRIEG: доступны аудиосэмплы двух новых песен
12 июн 2007
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Объявлен трек-лист нового альбома BLITZKRIEG
8 июн 2007
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Информация о новом альбоме BLITZKRIEG
27 сен 2017
Новый сингл
BLITZKRIEG
выйдет зимой
BLITZKRIEG выпустят новый 7"-EP "Reign Of Fire" восьмого декабря. Тираж составит пятьсот экземпляров, а оформление для релиза создал Lee Murphy. Помимо заглавного трека, на сингл войдет эксклюзивная тема "Judge Not".
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).