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*Blitzkrieg*



27 сен 2017 : 		 Новый сингл BLITZKRIEG выйдет зимой

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8 июл 2013 : 		 Новый альбом BLITZKRIEG выйдет в сентябре

23 дек 2010 : 		 BLITZKRIEG начали работу над новым альбомом

26 июл 2007 : 		 BLITZKRIEG: доступны аудиосэмплы двух новых песен

12 июн 2007 : 		 Объявлен трек-лист нового альбома BLITZKRIEG

8 июн 2007 : 		 Информация о новом альбоме BLITZKRIEG

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|||| 27 сен 2017

Новый сингл BLITZKRIEG выйдет зимой

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BLITZKRIEG выпустят новый 7"-EP "Reign Of Fire" восьмого декабря. Тираж составит пятьсот экземпляров, а оформление для релиза создал Lee Murphy. Помимо заглавного трека, на сингл войдет эксклюзивная тема "Judge Not".

BLITZKRIEG To Release 'Reign Of Fire' Single In December






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