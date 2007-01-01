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*Blitzkrieg*



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3 фев 2017 : 		 BLITZKRIEG на Mighty Music

22 авг 2015 : 		 Переиздание BLITZKRIEG выйдет в ноябре

31 окт 2013 : 		 BLITZKRIEG записали кавер-версию METALLICA

8 июл 2013 : 		 Новый альбом BLITZKRIEG выйдет в сентябре

23 дек 2010 : 		 BLITZKRIEG начали работу над новым альбомом

26 июл 2007 : 		 BLITZKRIEG: доступны аудиосэмплы двух новых песен

12 июн 2007 : 		 Объявлен трек-лист нового альбома BLITZKRIEG

8 июн 2007 : 		 Информация о новом альбоме BLITZKRIEG

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Новая песня BLITZKRIEG

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"Forever Is A Long Time", новая песня группы BLITZKRIEG, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Judge Not", выход которого запланирован на 27 апреля на Mighty Music:

"Heretic"
"Who Is Blind"
"Forever Is A Long Time"
"Reign Of Fire"
"All Hell Is Breaking Loose"
"Without You"
"Loud And Proud"
"Angels Or Demons"
"Wide Legged And Headless"
"Falling Into Darkness"
"Judge Not Lest You Yourself Be Judged" (alternate album version)
"Schools Out" (Alice Cooper cover, bonus track)

NWOBHM Legends BLITZKRIEG Release New Song "Forever Is A Long Time"; Lyric Video





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