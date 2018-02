сегодня



Новая песня BLITZKRIEG "Forever Is A Long Time", новая песня группы BLITZKRIEG, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Judge Not", выход которого запланирован на 27 апреля на Mighty Music:



"Heretic"

"Who Is Blind"

"Forever Is A Long Time"

"Reign Of Fire"

"All Hell Is Breaking Loose"

"Without You"

"Loud And Proud"

"Angels Or Demons"

"Wide Legged And Headless"

"Falling Into Darkness"

"Judge Not Lest You Yourself Be Judged" (alternate album version)

"Schools Out" (Alice Cooper cover, bonus track)













