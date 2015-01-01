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*Almanac*



29 сен 2017 : 		 Новое видео ALMANAC

7 сен 2017 : 		 Трейлер нового альбома ALMANAC

28 июл 2017 : 		 Новый альбом ALMANAC выйдет осенью

19 май 2016 : 		 Видео с текстом от ALMANAC

11 мар 2016 : 		 Видео с текстом от ALMANAC

30 янв 2016 : 		 Новое видео ALMANAC

16 дек 2015 : 		 Трек-лист нового альбома ALMANAC

17 ноя 2015 : 		 Видео с выступления ALMANAC

6 ноя 2015 : 		 Новый альбом ALMANAC выйдет в марте

28 май 2015 : 		 ALMANAC на Nuclear Blast

3 апр 2015 : 		 VICTOR SMOLSKI основал ALMANAC

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"Losing My Mind", новое видео ALMANAC, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Kingslayer", выход которого намечен на 24 ноября на Nuclear Blast.



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Mateas89
29 сен 2017, 17:03		Клип, конечно, ни о чем, но вот песня очень крута!!


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