2 окт 2017



Видео с выступления DIRKSCHNEIDER Выступлением первого октября в Харькове, проект DIRKSCHNEIDER открыл вторую часть тура прощания с репертуаром ACCEPT:



The Beast Inside (Accept cover)

Aiming High (Accept cover)

Bulletproof (Accept cover)

Slaves to Metal (Accept cover)

Another Second to Be (Accept cover)

Protectors of Terror (Accept cover)

Fight It Back (Accept cover)

Can't Stand the Night (Accept cover)

Amamos la Vida (Accept cover)

Stone Evil (Accept cover)

Hard Attack (Accept cover)

Love Child (Accept cover)

Objection Overruled (Accept cover)

XTC (Accept cover)

Russian Roulette (Accept cover)

Princess of the Dawn (Accept cover)

Metal Heart (Accept cover)

Fast as a Shark (Accept cover)

Balls to the Wall (Accept cover)



















