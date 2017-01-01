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Трейлер нового DVD DIRKSCHNEIDER Трейлер к новому концертному релизу DIRKSCHNEIDER, "Live – Back To The Roots - Accepted!", выход которого намечен на DVD/2CD, BluRay/2CD и трехдисковом виниле в двух цветах (черный и красный) четвертого августа, доступен для просмотра ниже.



















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