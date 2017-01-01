Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист STONE SOUR о десяти лучших металл альбомах [113]
*Новый альбом STONE SOUR доступен для прослушивания [62]
*Десятка лучших металл альбомов от OZZY OSBOURNE [31]
*Новое видео ACCEPT [26]
*Лидер MEGADETH уверен, что попадёт в Зал cлавы рок-н-ролла [24]
*
[= ||| все новости группы



*Dirkschneider*



8 июл 2017 : 		 Трейлер нового DVD DIRKSCHNEIDER

23 июн 2017 : 		 Фрагмент нового DVD DIRKSCHNEIDER

13 июн 2017 : 		 Концертный релиз DIRKSCHNEIDER выйдет летом

5 июн 2017 : 		 Проект DIRKSCHNEIDER выступил с новым гитаристом

31 мар 2017 : 		 U.D.O. и DIRKSCHNEIDER нашли гитариста

17 мар 2017 : 		 DIRKSCHNEIDER объявили о продолжении работы

| - |
|||| сегодня

Трейлер нового DVD DIRKSCHNEIDER

*
zoom
*
* *
Трейлер к новому концертному релизу DIRKSCHNEIDER, "Live – Back To The Roots - Accepted!", выход которого намечен на DVD/2CD, BluRay/2CD и трехдисковом виниле в двух цветах (черный и красный) четвертого августа, доступен для просмотра ниже.

DIRKSCHNEIDER: Official Teaser For 'Live вЂ“ Back To The Roots - Accepted!'








Like!+1Dislike!-3


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 168

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
The Real Mckenzies Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2017 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом