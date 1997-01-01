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*Dirkschneider*



15 авг 2017 : 		 По словам UDO, новый альбом U.D.O. выйдет в сентябре 2018 года

21 июл 2017 : 		 Фрагмент нового DVD DIRKSCHNEIDER

8 июл 2017 : 		 Трейлер нового DVD DIRKSCHNEIDER

23 июн 2017 : 		 Фрагмент нового DVD DIRKSCHNEIDER

13 июн 2017 : 		 Концертный релиз DIRKSCHNEIDER выйдет летом

5 июн 2017 : 		 Проект DIRKSCHNEIDER выступил с новым гитаристом

31 мар 2017 : 		 U.D.O. и DIRKSCHNEIDER нашли гитариста

17 мар 2017 : 		 DIRKSCHNEIDER объявили о продолжении работы

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|||| 15 авг 2017

По словам UDO, новый альбом U.D.O. выйдет в сентябре 2018 года

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Бывший вокалист ACCEPT и нынешний фронтмен DIRKSCHNEIDER и U.D.O. Udo Dirkschneider в интервью перед выступлением в Бельгии коснулся темы затянувшихся гастролей с репертуаром ACCEPT:

«Скажу так: второй части тура никто не планировал — то, чем мы занимаемся сейчас и вплоть до 2018-го, невероятно. И да — предложения постоянно поступают».

По словам Udo, эти гастроли повлияли и на новый материал группы U.D.O.:

«Довольно забавно, что когда мы сидим в студии, ребята приходят с каким-то материалом и риффами, на которые, без сомнения, повлиял тот факт, что последние полтора года мы исполняем только материал ACCEPT. В итоге это будет очень интересная работа, жду с нетерпением».

Next U.D.O. Album To Arrive In September 2018, Says UDO DIRKSCHNEIDER






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КомментарииСкрыть/показать 5 )

decided
15 авг 2017, 19:29		Многие ли ждут этот новый сольный альбом, если по-честному? После проекта Dirkschneider и без песен Accept боюсь совсем неинтересно будет ходить на его концерты (((

Aiming High
15 авг 2017, 20:10		А мне наоборот интересен именно сольный материал,а не концертники кавер группы.

гладиатор
15 авг 2017, 20:19		На самом деле, я не думаю что он откажется от исполнения песен Accept на концертах UDO. Да и какой смысл отталкивать от себя аудиторию?

Adrian666
15 авг 2017, 21:16		Был в 2015 году на концерте, это был лучший сэт, никаких хитов не надо, и вообще Decadent любимый альбом. Только жаль без Каспери новый материал его не переплюнет.

Kaval
15 авг 2017, 23:21		Будет интересная работа. Запишут каверы на Accept в студии.


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