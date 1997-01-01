15 авг 2017



По словам UDO, новый альбом U.D.O. выйдет в сентябре 2018 года Бывший вокалист ACCEPT и нынешний фронтмен DIRKSCHNEIDER и U.D.O. Udo Dirkschneider в интервью перед выступлением в Бельгии коснулся темы затянувшихся гастролей с репертуаром ACCEPT:



«Скажу так: второй части тура никто не планировал — то, чем мы занимаемся сейчас и вплоть до 2018-го, невероятно. И да — предложения постоянно поступают».



По словам Udo, эти гастроли повлияли и на новый материал группы U.D.O.:



«Довольно забавно, что когда мы сидим в студии, ребята приходят с каким-то материалом и риффами, на которые, без сомнения, повлиял тот факт, что последние полтора года мы исполняем только материал ACCEPT. В итоге это будет очень интересная работа, жду с нетерпением».















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