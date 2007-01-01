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The Black Dahlia Murder
9 окт 2017
:
Новый альбом THE BLACK DAHLIA MURDER доступен для прослушивания
5 окт 2017
:
Новая песня THE BLACK DAHLIA MURDER
20 сен 2017
:
Новая песня THE BLACK DAHLIA MURDER
23 авг 2017
:
Новое видео THE BLACK DAHLIA MURDER
17 фев 2016
:
Новое видео THE BLACK DAHLIA MURDER
9 фев 2016
:
THE BLACK DAHLIA MURDER расстались с гитаристом
29 сен 2015
:
Успехи в чартах THE BLACK DAHLIA MURDER
19 сен 2015
:
Новое видео THE BLACK DAHLIA MURDER
16 сен 2015
:
Новый альбом THE BLACK DAHLIA MURDER доступен для прослушивания
20 авг 2015
:
Новая песня THE BLACK DAHLIA MURDER
23 июл 2015
:
Новая песня THE BLACK DAHLIA MURDER
24 июн 2015
:
Новая песня THE BLACK DAHLIA MURDER
10 июн 2015
:
Новый альбом THE BLACK DAHLIA MURDER выйдет в сентябре
12 фев 2015
:
THE BLACK DAHLIA MURDER планируют выпустить новый альбом
15 апр 2014
:
Новый DVD THE BLACK DAHLIA MURDER выйдет в мае
24 июн 2013
:
Новое видео THE BLACK DAHLIA MURDER
29 май 2013
:
Новая песня THE BLACK DAHLIA MURDER
16 май 2013
:
Новая песня THE BLACK DAHLIA MURDER
10 апр 2013
:
Новая песня THE BLACK DAHLIA MURDER
8 янв 2013
:
Название нового альбома THE BLACK DAHLIA MURDER
17 дек 2012
:
Винил THE BLACK DAHLIA MURDER выйдет в январе
8 ноя 2012
:
SHANNON LUCAS покинул состав THE BLACK DAHLIA MURDER
7 ноя 2012
:
Барабанщик ABIGAIL WILLIAMS в туре с THE BLACK DAHLIA MURDER
29 июн 2012
:
Приглашение от THE BLACK DAHLIA MURDER
23 апр 2012
:
Бывший басист DESPISED ICON в THE BLACK DAHLIA MURDER
15 июн 2011
:
Новый альбом THE BLACK DAHLIA MURDER доступен для прослушивания
31 май 2011
:
Новая песня THE BLACK DAHLIA MURDER
8 май 2011
:
Семплы нового альбома THE BLACK DAHLIA MURDER
30 апр 2011
:
Новая песня THE BLACK DAHLIA MURDER
29 апр 2011
:
Новый альбом THE BLACK DAHLIA MURDER выйдет в июне
22 фев 2011
:
THE BLACK DAHLIA MURDER завершили написание материала
13 сен 2009
:
Новый альбом THE BLACK DAHLIA MURDER доступен для прослушивания
8 сен 2009
:
Новое видео THE BLACK DAHLIA MURDER
12 авг 2009
:
Семплы с нового альбома THE BLACK DAHLIA MURDER
31 июл 2009
:
Обложка нового диска THE BLACK DAHLIA MURDER
1 июл 2009
:
Название и дата выхода нового альбома THE BLACK DAHLIA MURDER
7 июн 2007
:
Доступна обложка нового альбома THE BLACK DAHLIA MURDER
11 май 2007
:
THE BLACK DAHLIA MURDER анонсировали новый альбом
28 апр 2006
:
Пополнение в составе THE BLACK DAHLIA MURDER
сегодня
Новый альбом
THE BLACK DAHLIA MURDER
доступен для прослушивания
"Nightbringers", новый альбом THE BLACK DAHLIA MURDER, доступен для прослушивания ниже.
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Kaval
9 окт 2017, 20:10
Ну чё там? Как там?
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Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).