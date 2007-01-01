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*The Black Dahlia Murder*



9 окт 2017 : 		 Новый альбом THE BLACK DAHLIA MURDER доступен для прослушивания

5 окт 2017 : 		 Новая песня THE BLACK DAHLIA MURDER

20 сен 2017 : 		 Новая песня THE BLACK DAHLIA MURDER

23 авг 2017 : 		 Новое видео THE BLACK DAHLIA MURDER

17 фев 2016 : 		 Новое видео THE BLACK DAHLIA MURDER

9 фев 2016 : 		 THE BLACK DAHLIA MURDER расстались с гитаристом

29 сен 2015 : 		 Успехи в чартах THE BLACK DAHLIA MURDER

19 сен 2015 : 		 Новое видео THE BLACK DAHLIA MURDER

16 сен 2015 : 		 Новый альбом THE BLACK DAHLIA MURDER доступен для прослушивания

20 авг 2015 : 		 Новая песня THE BLACK DAHLIA MURDER

23 июл 2015 : 		 Новая песня THE BLACK DAHLIA MURDER

24 июн 2015 : 		 Новая песня THE BLACK DAHLIA MURDER

10 июн 2015 : 		 Новый альбом THE BLACK DAHLIA MURDER выйдет в сентябре

12 фев 2015 : 		 THE BLACK DAHLIA MURDER планируют выпустить новый альбом

15 апр 2014 : 		 Новый DVD THE BLACK DAHLIA MURDER выйдет в мае

24 июн 2013 : 		 Новое видео THE BLACK DAHLIA MURDER

29 май 2013 : 		 Новая песня THE BLACK DAHLIA MURDER

16 май 2013 : 		 Новая песня THE BLACK DAHLIA MURDER

10 апр 2013 : 		 Новая песня THE BLACK DAHLIA MURDER

8 янв 2013 : 		 Название нового альбома THE BLACK DAHLIA MURDER

17 дек 2012 : 		 Винил THE BLACK DAHLIA MURDER выйдет в январе

8 ноя 2012 : 		 SHANNON LUCAS покинул состав THE BLACK DAHLIA MURDER

7 ноя 2012 : 		 Барабанщик ABIGAIL WILLIAMS в туре с THE BLACK DAHLIA MURDER

29 июн 2012 : 		 Приглашение от THE BLACK DAHLIA MURDER

23 апр 2012 : 		 Бывший басист DESPISED ICON в THE BLACK DAHLIA MURDER

15 июн 2011 : 		 Новый альбом THE BLACK DAHLIA MURDER доступен для прослушивания

31 май 2011 : 		 Новая песня THE BLACK DAHLIA MURDER

8 май 2011 : 		 Семплы нового альбома THE BLACK DAHLIA MURDER

30 апр 2011 : 		 Новая песня THE BLACK DAHLIA MURDER

29 апр 2011 : 		 Новый альбом THE BLACK DAHLIA MURDER выйдет в июне

22 фев 2011 : 		 THE BLACK DAHLIA MURDER завершили написание материала

13 сен 2009 : 		 Новый альбом THE BLACK DAHLIA MURDER доступен для прослушивания

8 сен 2009 : 		 Новое видео THE BLACK DAHLIA MURDER

12 авг 2009 : 		 Семплы с нового альбома THE BLACK DAHLIA MURDER

31 июл 2009 : 		 Обложка нового диска THE BLACK DAHLIA MURDER

1 июл 2009 : 		 Название и дата выхода нового альбома THE BLACK DAHLIA MURDER

7 июн 2007 : 		 Доступна обложка нового альбома THE BLACK DAHLIA MURDER

11 май 2007 : 		 THE BLACK DAHLIA MURDER анонсировали новый альбом

28 апр 2006 : 		 Пополнение в составе THE BLACK DAHLIA MURDER

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Новый альбом THE BLACK DAHLIA MURDER доступен для прослушивания

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"Nightbringers", новый альбом THE BLACK DAHLIA MURDER, доступен для прослушивания ниже.

THE BLACK DAHLIA MURDER Streaming Nightbringers Album In Full






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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Kaval
9 окт 2017, 20:10		Ну чё там? Как там?


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