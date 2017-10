24 окт 2017



Переиздания THE BLACK DAHLIA MURDER выйдут осенью 24 ноября на виниле состоится выпуск двух работ THE BLACK DAHLIA MURDER, "Miasma" и "Nocturnal":



Miasma LP reissue:

- 180 g black vinyl

- night-blue vinyl (limited to 300 copies)

- multi-colored splatter vinyl (limited to 200 copies)

- ultra-clear vinyl (limited to 200 copies)



Nocturnal LP re-issue

- 180 g black vinyl

- navy blue/black marbled vinyl (limited to 300 copies)

- blue with red circles split colored vinyl (limited to 200 copies)

- Picture Disc (limited to 300 copies)

















