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DELAIN посвятят 2018 сочинению DELAIN большую часть 2018 года воздержаться от поездок и полностью погрузятся в сочинение нового материала.



«Мы мало будем ездить, так как хотим полностью сфокусироваться на сочинении нового материала. Нам предлагали гастроли, но мы отказались от них, потому что хотим посвятить себя целиком и полностью новому материалу» — говорит Martijn Westerholt.



Также музыканты подтвердили, что в сочинении материала примет участие и новая гитаристка, Merel Bechtold.



«Для нас это не проблема. Обычно всем занимаемся я, Guus и Charlote, но мы открыты и стараемся подтянуть и остальных участников, но если да, то да, а если нет, то мы справляемся сами. Для нас нет проблемы в том, чтобы участвовал кто-то еще. к примеру Timo сделал большую часть аранжировок для последнего альбома. Но я не думаю, что люди слышат эти изменения. Со всем уважением к Merel — а она классная — это не тот вариант работы группы, так что посмотрим. Но я надеюсь, что она внесет свой вклад и она совершенно точно обладает для этого нужным талантом. Она очень творческая личность, так что посмотрим».







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