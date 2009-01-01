DELAIN посвятят 2018 сочинению

DELAIN большую часть 2018 года воздержаться от поездок и полностью погрузятся в сочинение нового материала.
«Мы мало будем ездить, так как хотим полностью сфокусироваться на сочинении нового материала. Нам предлагали гастроли, но мы отказались от них, потому что хотим посвятить себя целиком и полностью новому материалу» — говорит Martijn Westerholt.
Также музыканты подтвердили, что в сочинении материала примет участие и новая гитаристка, Merel Bechtold.
«Для нас это не проблема. Обычно всем занимаемся я, Guus и Charlote, но мы открыты и стараемся подтянуть и остальных участников, но если да, то да, а если нет, то мы справляемся сами. Для нас нет проблемы в том, чтобы участвовал кто-то еще. к примеру Timo сделал большую часть аранжировок для последнего альбома. Но я не думаю, что люди слышат эти изменения. Со всем уважением к Merel — а она классная — это не тот вариант работы группы, так что посмотрим. Но я надеюсь, что она внесет свой вклад и она совершенно точно обладает для этого нужным талантом. Она очень творческая личность, так что посмотрим».
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).