Новая песня BLACK VEIL BRIDES "When They Call My Name", новая песня группы BLACK VEIL BRIDES, доступна для прослушивания ниже. Она взята из альбома "Vale", выход которого запланирован на 12 января на Lava/Universal Republic:



01. Incipiens Ad Finem

02. The Last One

03. Wake Up

04. When They Call My Name

05. The Outsider

06. Dead Man Walking (Overture II)

07. Our Destiny

08. The King Of Pain

09. My Cow

10. Ballad Of The Lonely Hearts

11. Throw The First Stone

12. Vale (This Is Where It Ends)























