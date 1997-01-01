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*Dee Snider*



6 ноя 2017 : 		 DEE SNIDER: «Мы не будем обижать фанатов возвращением TWISTED SISTER»

25 сен 2017 : 		 Видео выступления DEE SNIDER

7 дек 2016 : 		 Новое видео DEE SNIDER

23 ноя 2016 : 		 DEE SNIDER о том, почему голосовал против Трампа

8 ноя 2016 : 		 DEE SNIDER о политике Трампа

4 окт 2016 : 		 DEE SNIDER: «Я не могу этим вечно заниматься!»

28 сен 2016 : 		 Видео с текстом от DEE SNIDER

21 сен 2016 : 		 DEE SNIDER исполнил новую версию TWISTED SISTER

26 авг 2016 : 		 DEE SNIDER: «Большинство не оценит мой альбом»

22 авг 2016 : 		 DEE SNIDER помог CRISS'y ANGEL'y

29 июл 2016 : 		 Новый альбом DEE SNIDER выйдет осенью

14 мар 2016 : 		 DEE SNIDER считает вокалиста MÖTLEY CRÜE убийцей

22 янв 2016 : 		 DEE SNIDER нашёл лейбл

16 янв 2016 : 		 DEE SNIDER обещает "мейнстрим" на своём новом альбоме

24 дек 2015 : 		 DEE SNIDER выступил с TAYLOR DAYNE

17 дек 2015 : 		 DEE SNIDER о Дональде Трампе

19 ноя 2015 : 		 DEE SNIDER присоединился на сцене к BARENAKED LADIES

22 окт 2015 : 		 UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING будут представлять песни DEE SNIDER'а

10 сен 2015 : 		 Как DEE SNIDER поссорился с PAUL'ом STANLEY

19 авг 2015 : 		 DEE SNIDER исполнил новую песню

8 июл 2015 : 		 Новая песня DEE SNIDER'a

7 май 2015 : 		 Хоррор DEE SNIDER'a перезагрузят

9 апр 2015 : 		 DEE SNIDER: "безответственное поведение" A.J. PERO привело к его смерти

27 мар 2015 : 		 Dee Snider извинился перед Doug'ом Aldrich'ем и оскорбительно отозвался о KISS

12 фев 2015 : 		 DOUG ALDRICH ответил DEE SNIDER'у: "Да ты полный болван!"

1 фев 2015 : 		 Видео с выступления DEE SNIDER

27 янв 2015 : 		 DEE SNIDER собирается выпустить сольный альбом

20 ноя 2014 : 		 Лучшее из 'Rock & Roll Christmas Tale' DEE SNIDER

17 окт 2014 : 		 DEE SNIDER принял участие в конкурсе 'Shoot The Puck'

16 окт 2014 : 		 DEE SNIDER выпустит три новые песни в новом сборнике

14 мар 2013 : 		 DEE SNIDER о Клайве Бёрре

28 фев 2013 : 		 DEE SNIDER: «KROKUS просто кинули мою жену и угрожали ей»

24 янв 2013 : 		 TED NUGENT ответил DEE SNIDER'y

15 янв 2013 : 		 Видео DEE SNIDER и PUPPET SHAKESPEARE PLAYERS

21 сен 2012 : 		 DEE SNIDER исполнил классику TWISTED SISTER, AC/DC

14 сен 2012 : 		 RUDY SARZO, BOB KULICK присоединились на сцене к DEE SNIDER'y

30 май 2012 : 		 DEE SNIDER исполнил несколько песен для радиослушателей

1 май 2012 : 		 DEE SNIDER: новое видео

29 апр 2012 : 		 Три песни от DEE SNIDER'a

13 апр 2012 : 		 DEE SNIDER осудил AXL’а ROSE’а за то, что тот отказался принять участие в церемонии введения в Зал славы рок-н-ролла

6 апр 2012 : 		 DEE SNIDER: новый трек

3 мар 2012 : 		 Сольный альбом DEE SNIDER 'a выйдет в мае

19 окт 2011 : 		 BIFF BYFORD, SEBASTIAN BACH на сольном альбоме DEE SNIDER

2 фев 2011 : 		 Кавер-версия Фрэнка Синатры от DEE SNIDER

21 июн 2005 : 		 Dee Snider: снято домашнее видео

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|||| 6 ноя 2017

DEE SNIDER: «Мы не будем обижать фанатов возвращением TWISTED SISTER»

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Вокалист TWISTED SISTER Dee Snider недавно был гостем радиостанции 101.5 WPDH — небольшие выдержки доступны ниже:

О не связанных с музыкой проектах:

«Прямо сейчас у меня четыре фильма разной стадии завершенности, мультфильм для детей, игровое шоу, телешоу и шоу в Вегасе в разной степени готовности как продюсера, исполнителя, создателя и актера. Я не собирался всю жизнь ездить с концертами».

О возможном продолжении фильма "Strangeland":

«Это незавершенное дело, которое стало небольшим для меня разочарованием, однако я счастлив, что та продюсерская кампания, которую я основал, плюс все фильмы, над которыми я работаю, позволяют идти вперед и в отношении сиквела, который будет называться 'Disciple'. Он еще не запущен в производство, но я работаю и занимаюсь остальными проектами, собирая энергию для того, чтобы в итоге израсходовать её на создание 'Strangeland 2', фильма, который я так долго жду, чтобы запустить его в производство».

О концертном DVD:

«На последних шоу тура "40 And Fuck It" мы отсняли предостаточно материала, множество концертов в Европе и по всему миру. Я понимаю, что это будет особым продуктом, DVD с концертным фильмом о финальном туре. JJ French будет выпускать наши продукты еще лет тридцать. Он удивительный. Я спрашиваю его: "Где ты это откапал, чувак?" Он находит материал, о существовании которого я даже не подозреваю: "ба, да там была камера, ого!". Но все находит — если съемки были, он найдет и это круто — здорово видеть этот материал доступным».

О том, правда ли TS простились:

«Я из тех, кто испытывает огромное недовольство решением групп, которые сказали, что уходят, но потом возвращаются. Я считаю, что это напрягает фанатов, особенно когда ты вложился в якобы финальные шоу, например в лимитированные футболки Ozzy 'No More Tours'... Сколько там лет назад это было? Эй, серьезно что ли? А прощальный тур KISS — видимо он был прощальным для Ace'a и Peter'a, но не для группы... Считаю, что это оскорбительно. SCORPIONS провели трехлетнее прощальное турне, а потом передумали. Я не хочу, чтобы они уходили, но если ты анонсируешь подобное, то должен держать слово. Ты свободен делать это сколько сможешь — мы вас любим, SCORPIONS — но не нужно ездить в трехлетнее прощальное турне и потом на следующий день менять свое решение. Это не здорово, это совсем не здорово, SCORPIONS. Мы в TS об этом помним и как и MÖTLEY CRÜE, всё, финиш, мы закончили. У меня нет намерения возвращаться. Я не хочу быть одним из тех, кто нарушает свое слово и надеюсь, что если это случится,аудитория заклюет меня и скажет: "Знаешь, ты ведь хуже тех, на кого крошил батон. Ты сделал громкое заявление, весь такой из себя, клялся и божился и потом раз — вернулся!" Я не хочу даже давать повода людям говорить о себе: "О, а ведь он когда-то был еще ничего". Я не хочу, чтобы по отношению ко мне люди испытывали что-то подобное».

DEE SNIDER Says TWISTED SISTER Won't 'Insult' Fans By Coming Back From Retirement






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КомментарииСкрыть/показать 2 )

гладиатор
6 ноя 2017, 22:28		Ну и правильно! Так держать!

Mr_Bungle
7 ноя 2017, 01:26		Насколько терпеть не могу TS, настолько же уважаю адекватность Снайдера.


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