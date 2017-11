6 ноя 2017



DEE SNIDER : «Мы не будем обижать фанатов возвращением TWISTED SISTER» Вокалист TWISTED SISTER Dee Snider недавно был гостем радиостанции 101.5 WPDH — небольшие выдержки доступны ниже:



О не связанных с музыкой проектах:



«Прямо сейчас у меня четыре фильма разной стадии завершенности, мультфильм для детей, игровое шоу, телешоу и шоу в Вегасе в разной степени готовности как продюсера, исполнителя, создателя и актера. Я не собирался всю жизнь ездить с концертами».



О возможном продолжении фильма "Strangeland":



«Это незавершенное дело, которое стало небольшим для меня разочарованием, однако я счастлив, что та продюсерская кампания, которую я основал, плюс все фильмы, над которыми я работаю, позволяют идти вперед и в отношении сиквела, который будет называться 'Disciple'. Он еще не запущен в производство, но я работаю и занимаюсь остальными проектами, собирая энергию для того, чтобы в итоге израсходовать её на создание 'Strangeland 2', фильма, который я так долго жду, чтобы запустить его в производство».



О концертном DVD:



«На последних шоу тура "40 And Fuck It" мы отсняли предостаточно материала, множество концертов в Европе и по всему миру. Я понимаю, что это будет особым продуктом, DVD с концертным фильмом о финальном туре. JJ French будет выпускать наши продукты еще лет тридцать. Он удивительный. Я спрашиваю его: "Где ты это откапал, чувак?" Он находит материал, о существовании которого я даже не подозреваю: "ба, да там была камера, ого!". Но все находит — если съемки были, он найдет и это круто — здорово видеть этот материал доступным».



О том, правда ли TS простились:



«Я из тех, кто испытывает огромное недовольство решением групп, которые сказали, что уходят, но потом возвращаются. Я считаю, что это напрягает фанатов, особенно когда ты вложился в якобы финальные шоу, например в лимитированные футболки Ozzy 'No More Tours'... Сколько там лет назад это было? Эй, серьезно что ли? А прощальный тур KISS — видимо он был прощальным для Ace'a и Peter'a, но не для группы... Считаю, что это оскорбительно. SCORPIONS провели трехлетнее прощальное турне, а потом передумали. Я не хочу, чтобы они уходили, но если ты анонсируешь подобное, то должен держать слово. Ты свободен делать это сколько сможешь — мы вас любим, SCORPIONS — но не нужно ездить в трехлетнее прощальное турне и потом на следующий день менять свое решение. Это не здорово, это совсем не здорово, SCORPIONS. Мы в TS об этом помним и как и MÖTLEY CRÜE, всё, финиш, мы закончили. У меня нет намерения возвращаться. Я не хочу быть одним из тех, кто нарушает свое слово и надеюсь, что если это случится,аудитория заклюет меня и скажет: "Знаешь, ты ведь хуже тех, на кого крошил батон. Ты сделал громкое заявление, весь такой из себя, клялся и божился и потом раз — вернулся!" Я не хочу даже давать повода людям говорить о себе: "О, а ведь он когда-то был еще ничего". Я не хочу, чтобы по отношению ко мне люди испытывали что-то подобное».















