8 дек 2017



Видео с текстом от HARAKIRI FOR THE SKY HARAKIRI FOR THE SKY опубликовали официальное видео с текстом на песню "You Are The Scars", которая взята из выходящего 16 февраля на AOP Records альбома "Arson":



“Fire, Walk With Me”

“The Graves We’ve Dug”

“You Are The Scars”

“Heroin Waltz”

“Tomb Omnia”

“Stillborn”

“Voidgazer”

"Manifesto" (Graveyard Lovers cover)















