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CYNIC продолжат без Sean'a Sean Reinert покинул ряды CYNIC после достижения соглашения с Paul'ом Masvidal'ом относительно прав на имя коллектива. На своей официальной facebook-странице он написал:



«Пишу это с тяжестью на сердце, но одновременно с тем с легкостью на душе. Мы достигли соглашения с Paul'ом относительно CYNIC. Я не буду разглашать подробности, но я согласен с договоренностями. Я ухожу от дел CYNIC и продолжу заниматься собственными проектами, а Paul будет занят делами CYNIC.



Хотел бы поблагодарить всех музыкантов, техников, агентов и кампании, менеджеров и крю, прессу, лейблы и друзей, с которыми я встретился за более чем тридцатилетнюю карьеру в группе. Но больше всего хочу поблагодарить фанатов, которые до сегодня дня продолжают сносить мне крышу своей любовью и преданностью. Вы всегда были для меня вдохновением и тем топливом, что приводит машину в действие!!!



Paul'y я совершенно искренне желаю успехов, как и тем музыкантам, которых он найдет для коллектива».







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