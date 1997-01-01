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|||| 23 дек 2017

DARKSIDE TOP 2017 : Итоги года

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Каждый год мы подводим итоги уходящего года среди посетителей нашего сайта и определяем наиболее значимые события в мире музыки. Голосование проводится среди зарегистрированных пользователей по четырем номинациям.

Проголосовать можно за 15 позиций в каждой номинации, а также выбрать альбомы сразу в общем списке всех релизов этого года. Голосование продлится до 15 января, когда и будут подведены общие итоги.

Как и раньше, в разделе "Концерты" (или "Репортажи") и на странице любого альбома 2017 года (под обложкой альбома) в нашей базе вы можете проголосовать за 15 лучших и худших альбомов, 15 лучших и худших концертов уходящего года. Для этого достаточно рядом с выбранным кандидатом нажать на иконку или . Голосовать могут только пользователи, зарегистрированные до 15 декабря. Удачи в выборе!



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КомментарииСкрыть/показать 28 )

Dark Funeral
23 дек 2017, 17:17		Черт, уже год прошел что-ли? Кажется только что были итоги 2016...

Hellg
23 дек 2017, 17:33		А я ждал их, думал, может забыли)

and3223r
23 дек 2017, 18:19		Ииииииииии... понеслась!

Артур Коури
23 дек 2017, 18:50		Лучший альбом у Accept!

Tomahawk
23 дек 2017, 18:56		Скучный год.

deathstar777
23 дек 2017, 18:57		Dark Funeral, абреноцентр специально время скручивает, пока новые тесты в процессе разработки)

artmageddon
23 дек 2017, 20:15		Myrkur открытие года

Ухналь
23 дек 2017, 20:26		Почти не слушал ничего в этом году. Кто все эти исполнители ?

xandr2100
23 дек 2017, 20:59		Мне в этом году годноты мало было. Больше всего из хорошего вспоминаются Haemorrhage, Cannibal Corpse, August Burns Red и Myrkur. Ну, пожалуй ещё Paradise Lost.

Reflection
23 дек 2017, 21:13		За более-менее интересные альбомы для меня я проголосовал и выписывать их список тут не буду. Но замечу, что очень приятно удивил Kreator на фоне того, что мне не интересна ни группа, ни жанр.

Tomahawk
23 дек 2017, 21:14		Добавьте в список альбом Slowdive.

Flashback
23 дек 2017, 21:35		Мелодик рока много разного, в целом неплохого, было.
Ветераны отлично отметились.

JohnnyMilliard
23 дек 2017, 22:03		Ну такой год...Понравились Samael, Dezperadoz, Leprous и Toothgrinder, но без особого восторга. Последних, кстати, можно добавить.

Frostauskas
23 дек 2017, 22:04		В этом году дохрена послушал как нового, так и не очень.

Frostauskas
23 дек 2017, 22:05		Каннибалы, ИМХО, выдали альбом под который мне хотелось только спать безпробудным сном...

Voin of Valhalla
23 дек 2017, 22:16		Septem Voices "Суть"; Venom Inc. "Avé" - топ этого года.

Voin of Valhalla
23 дек 2017, 22:17		и конечно же нужно поставить палец в жопу за Бабаметал. вот только чей и в чью?...

Frostauskas
23 дек 2017, 22:17		Не, ну чё, Nokturnal Mortum, Nargaroth выдали хорошие релизы...

Frostauskas
23 дек 2017, 22:24		Во-во, хохлов не люблю, но эти товарищи не подкачали) Да.

Voin of Valhalla
23 дек 2017, 22:26		Frostauskas, пасибо что хохлов не любишь. тикай с городу таби пизда, я к тебе поехал.

Frostauskas
23 дек 2017, 22:36		Ага, Darth мне тоже обещал пативэн, да тот так и застрял где-то на просторах экс-СССР)))

Sergey_crimson
23 дек 2017, 22:42		Vulture Industries, Immolation, Dying Fetus, Benighted, Archspire - одни из топовых в митоле в этом году.

Frostauskas
23 дек 2017, 22:54		Archspire да, годный альбомец выдали, Зародыша так и не удосужился послухать... Рецухи почитал, но ссыкотно качать...

Sergey_crimson
23 дек 2017, 23:42		Да ладно, Зародыш отличный альбом сделал. Сложноватый, но крутой.

artem2208
24 дек 2017, 00:03		Чёрт, как же быстро летит время!

Kliops144
24 дек 2017, 00:45		БЦ на втором месте, ого. А в минусах интересное соперничество Кипелова и Поп Парка. Лично мне в этом году особо понравились, пожалуй, лишь Каннибалы да Иммолейшн. Много середяка было. Но самое говно записал Мэнсон.

gena.bilyk
24 дек 2017, 01:37		В списке нету вообще той группы, альбом которой мне понравился еще в начале года, и до сих по цепляет. Есть распиаренные пустышки в основном. Если что то это Austral - Patagonia.

vavas88
24 дек 2017, 01:59		Новые Diablo swing orchestra Kreator Satyricon Taake Body Count EP Voivod


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