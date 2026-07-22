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WACKEN OPEN AIR 2026 успели распродать



Организаторы WACKEN OPEN AIR 2026 сообщили, что продали все 85 000 билетов на фестиваль, стартующий 29 июля.



Thomas Jensen: «Мы с радостью отметим этот юбилей с огромным количеством зрителей. Подготовка идет по полной и мы с нетерпением ждем, когда закатим металл-вечеринку! Каждый год это нечто особенное — приглашать стольких музыкантов, техников и членов сообщества со всех уголков планеты!»



Holger Hübner: «Каждый год мы с чувством глубокой благодарности осознаём, как нам повезло заниматься тем, что мы любим — организовывать грандиозный праздник для металлистов со всего мира — и делаем это уже более 35 лет. Наши команды, жители деревни Вакен и соседних населённых пунктов прилагают все усилия, чтобы на следующей неделе провести уникальный юбилейный фестиваль. Спасибо всем! Увидимся в Вакене — в любую погоду!»







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