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*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 55
*Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты 41
*Новое видео ANTHRAX 34
*JOHN 5 в новом клипе NICKELBACK 31
*Новый сингл FEAR FACTORY выйдет в августе 28
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*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 55
*Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты 41
*Новое видео ANTHRAX 34
*JOHN 5 в новом клипе NICKELBACK 31
*Новый сингл FEAR FACTORY выйдет в августе 28
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22 июл 2026 : 		 WACKEN OPEN AIR 2026 успели распродать

20 май 2026 : 		 SEBASTIAN BACH и MARK OSEGUEDA в саундтреке "The Transformers: The Movie: The Soundtrack: The Reformatted Edition"

1 мар 2026 : 		 Новое видео ORDO M’ERA LUNA

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1 апр 2025 : 		 LZZY HALE, CRISTINA SCABBIA и COURTNEY LAPLANTE в подкасте о женщинах в металле

18 мар 2025 : 		 ROB HALFORD, ALICE COOPER, COREY GLOVER, ROBIN ZANDER выступили на Coopstock 2025

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10 дек 2024 : 		 184 группы выступят на Hellfest 2025

6 дек 2024 : 		 ALICE COOPER, SLASH в новом видео ROCK FOR CHILDREN

11 ноя 2024 : 		 METALLICA, JUDAS PRIEST и GOJIRA претендуют на Грэмми
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WACKEN OPEN AIR 2026 успели распродать



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Организаторы WACKEN OPEN AIR 2026 сообщили, что продали все 85 000 билетов на фестиваль, стартующий 29 июля.

Thomas Jensen: «Мы с радостью отметим этот юбилей с огромным количеством зрителей. Подготовка идет по полной и мы с нетерпением ждем, когда закатим металл-вечеринку! Каждый год это нечто особенное — приглашать стольких музыкантов, техников и членов сообщества со всех уголков планеты!»

Holger Hübner: «Каждый год мы с чувством глубокой благодарности осознаём, как нам повезло заниматься тем, что мы любим — организовывать грандиозный праздник для металлистов со всего мира — и делаем это уже более 35 лет. Наши команды, жители деревни Вакен и соседних населённых пунктов прилагают все усилия, чтобы на следующей неделе провести уникальный юбилейный фестиваль. Спасибо всем! Увидимся в Вакене — в любую погоду!»




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22 июл 2026
Вашингтон Ирвинг
недавно смотрел Annihilator на каком-то из Вакене. Там после дождя в толпе была лужа гигантская, метров 10 в диаметре, с жидкой грязью вдоль берега, и некоторые начали прыгать в неё, измазавшись с ног до головы. пиздец, нахуя? стадный инстинкт долбоебизма? говнари есть говнари.
22 июл 2026
Altair21
Вашингтон Ирвинг, да блядь а ну нас чё Нашествие или Доброфест глянь такая же хуита. Фоток вагон и счастливые там пиздец какие. В грязи и говне целиком
22 июл 2026
P
Papa
Сабатон и Павервульф хэдлайнеры. Ничего в этом мире не меняется )
22 июл 2026
Altair21
Papa, вообще охуеть согласен. Хотя там имён навалом, но павер сука правит миром, потому и мир такой(
22 июл 2026
K
Kiskenbassker
Running Wild опять распадаются, что ли? Откуда "The Final Show"?
И почему Paradise Lost где-то в середине списка? Неужели они менее популярны, чем Emperor?
22 июл 2026
R
R0ck_N_R0lla
Kiskenbassker, ну Каспарек глянул, что все вокруг катают прощальные туры, ну и подумал, что тоже надо. но вообще ему лет то дохера уже, видимо решил, что хорош
22 июл 2026
Corpsegrinder04
Running Wild - (The final show). ))))))
Напомню новость 15-ТИ ЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ от пиздабольчика Рок'н'Рольфа.
9 май 2011:
"Metalde: Скоро выйдет DVD “The Final Jolly Roger” с последним шоу группы на Wacken Open Air 2009. После того RUNNING WILD станет историей. Что вы ощущаете по этому поводу? Грусть? Или свободу, в некотором роде?
Каспарек: Ни то, ни то. Я раздумывал об этом в течение нескольких лет, и когда мне предложили выступить, я подумал: “Отлично, это здорово: тридцать лет RUNNING WILD, двадцать лет Wacken Open Air, что может быть лучше, чем обставить конец группы именно так”. Я уже два или три года знал, что пора завершить этот долгий забег. "
22 июл 2026
m
mohnatiy
Corpsegrinder04, пора уже за такое пиздабольство на бутылку сажать
22 июл 2026
Altair21
mohnatiy, уже сидит и по ходу кайфует ещё
22 июл 2026
Corpsegrinder04
Mohnatiy, Altair21 , да он после The Brotherhood с неё и не слезал. Последний путёвый альбом у ансамбля. Который вышел почти 25 лет назад. За ним порожняк пошёл, а уж после возобновления творческой деятельности в 2010-х вообще туши свет.
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