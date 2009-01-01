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*Sacred Reich*



25 янв 2018 : 		 SACRED REICH на METAL BLADE

19 янв 2018 : 		 SACRED REICH расстались с барабанщиком

12 дек 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления SACRED REICH

20 сен 2017 : 		 Барабанщик MACHINE HEAD присоединился на сцене к SACRED REICH

11 сен 2017 : 		 Вышло переиздание SACRED REICH

12 авг 2017 : 		 Видео с выступления SACRED REICH

18 июл 2016 : 		 Видео с выступления SACRED REICH

20 июн 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления SACRED REICH

31 май 2014 : 		 Видео с выступления SACRED REICH

31 окт 2013 : 		 Вокалист SACRED REICH заверяет, что коллектив не планирует запись нового альбома

24 окт 2012 : 		 Фрагмент нового DVD SACRED REICH

9 окт 2012 : 		 SACRED REICH выпустят "Live At Wacken"

5 сен 2012 : 		 У SACRED REICH нет планов по выпуску нового альбома

5 июл 2012 : 		 Профессиональное видео полного выступления SACRED REICH

11 июн 2012 : 		 SACRED REICH: Видео с выступления на Sweden Rock

29 янв 2012 : 		 Видео с выступления SACRED REICH

4 июл 2011 : 		 Видео с выступления SACRED REICH

9 ноя 2009 : 		 Переиздание классической работы SACRED REICH выйдет с бонусами

8 июн 2009 : 		 Выступление SACRED REICH в Голландии доступно в сети

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SACRED REICH на METAL BLADE

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SACRED REICH заключили соглашение с METAL BLADE, на котором в 2019 году состоится релиз первого студийного альбома со времён выпуска в 1996 году диска "Heal".

«Мы очень рады сообщить о том, что достигли соглашения с Metal Blade Records и заняты сочинением новых песен. Мы планируем летом оказаться в студии и выпустить всё в начале следующего года. Мы очень воодушевлены и с нетерпением ждём, когда сможем поделиться новым материалом!»





SACRED REICH Signs With METAL BLADE; First Album In More Than Two Decades Due Next Year






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