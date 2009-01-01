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SACRED REICH на METAL BLADE SACRED REICH заключили соглашение с METAL BLADE, на котором в 2019 году состоится релиз первого студийного альбома со времён выпуска в 1996 году диска "Heal".



«Мы очень рады сообщить о том, что достигли соглашения с Metal Blade Records и заняты сочинением новых песен. Мы планируем летом оказаться в студии и выпустить всё в начале следующего года. Мы очень воодушевлены и с нетерпением ждём, когда сможем поделиться новым материалом!»























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