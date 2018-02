сегодня



ENGEL работают над новым альбомом Шведская группа ENGEL сообщила, что ведёт работу над новым студийным альбомом, получившим название "Abandon All Hope", он должен выйти в этом году.



Трек-лист:



“The Darkest Void”

“The Legacy Of Nothing”

“Book Of Lies”

“As I Fall”

“Buried”

“Untouchable”

“Death Reversed”

“Across The Abyss”

“Gallows Tree”

“Abandon All Hope”

“The Condemned”









+0 -1









просмотров: 166