сегодня



Новое видео ENGEL "The Condemned", новое видео группы ENGEL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Abandon All Hope", выходящего 11 мая на Gain:



01. The Darkest Void

02. The Legacy Of Nothing

03. Book Of Lies

04. As I Fall

05. Buried

06. Untouchable

07. Death Reversed

08. Across The Abyss

09. Gallows Tree

10. Abandon All Hope

11. The Condemned















+1 -2



( 1 )





просмотров: 295