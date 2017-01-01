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21 фев 2018
Новое видео VEXES
"Decisions Are Death Here", новое видео группы VEXES, в состав которой входят участники A Life Once Lost, Fury of Five, Vessl and Downstage, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Ancient Geometry", выход которого запланирован на 23 февраля:
01. Helion
02. Lift
03. Decisions Are Death Here
04. Plasticine
05. No Color (feat. Mikey Carvajal)
06. Terra
07. Lush
08. Meridian Response
09. Photochrom
10. Ancient Geometry
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