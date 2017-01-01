21 фев 2018



Новое видео VEXES "Decisions Are Death Here", новое видео группы VEXES, в состав которой входят участники A Life Once Lost, Fury of Five, Vessl and Downstage, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Ancient Geometry", выход которого запланирован на 23 февраля:



01. Helion

02. Lift

03. Decisions Are Death Here

04. Plasticine

05. No Color (feat. Mikey Carvajal)

06. Terra

07. Lush

08. Meridian Response

09. Photochrom

10. Ancient Geometry











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