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*Vexes*



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11 янв 2018 : 		 Новая песня VEXES

20 дек 2017 : 		 Новая песня VEXES

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|||| 21 фев 2018

Новое видео VEXES

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"Decisions Are Death Here", новое видео группы VEXES, в состав которой входят участники A Life Once Lost, Fury of Five, Vessl and Downstage, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Ancient Geometry", выход которого запланирован на 23 февраля:

01. Helion
02. Lift
03. Decisions Are Death Here
04. Plasticine
05. No Color (feat. Mikey Carvajal)
06. Terra
07. Lush
08. Meridian Response
09. Photochrom
10. Ancient Geometry



VEXES Feat. Former A LIFE ONCE LOST, FURY OF FIVE Members:



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