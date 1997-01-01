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*Hibria*



22 фев 2018 : 		 HIBRIA нашли гитариста

31 июл 2016 : 		 Тизер нового альбома HIBRIA

25 фев 2016 : 		 Видео с текстом от HIBRIA

18 дек 2015 : 		 Концертное видео HIBRIA

13 окт 2015 : 		 Концертное видео HIBRIA

4 авг 2015 : 		 Новое видео HIBRIA

20 июл 2015 : 		 Новое видео HIBRIA

4 июл 2015 : 		 Новая песня HIBRIA

22 июн 2015 : 		 Новый альбом HIBRIA выйдет в августе

12 фев 2015 : 		 Демо нового трека HIBRIA

18 дек 2014 : 		 Видео с текстом от HIBRIA

13 дек 2014 : 		 Обложка нового релиза HIBRIA

18 сен 2013 : 		 Новая песня HIBRIA

9 авг 2013 : 		 Трейлер нового альбома HIBRIA

15 июл 2013 : 		 Новое видео HIBRIA

22 июн 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома HIBRIA

21 май 2013 : 		 Новое видео HIBRIA

10 окт 2012 : 		 Концертный релиз HIBRIA выйдет в октябре

26 мар 2011 : 		 Новое видео HIBRIA

6 янв 2011 : 		 Обложка и новая песня HIBRIA

13 ноя 2010 : 		 Название и трек-лист нового альбома HIBRIA

20 май 2009 : 		 Вышел новый альбом HIBRIA

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HIBRIA нашли гитариста

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HIBRIA опубликовали видео, в котором представила нового гитариста Guga Munhoz'a, который заменит Renato Osorio.

HIBRIA Introduce New Guitarist GUGA MUNHOZ; Video



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