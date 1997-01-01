Фраза, имя группы
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У гитариста JUDAS PRIEST болезнь Паркинсона
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все новости группы
Hibria
22 фев 2018
:
HIBRIA нашли гитариста
31 июл 2016
:
Тизер нового альбома HIBRIA
25 фев 2016
:
Видео с текстом от HIBRIA
18 дек 2015
:
Концертное видео HIBRIA
13 окт 2015
:
Концертное видео HIBRIA
4 авг 2015
:
Новое видео HIBRIA
20 июл 2015
:
Новое видео HIBRIA
4 июл 2015
:
Новая песня HIBRIA
22 июн 2015
:
Новый альбом HIBRIA выйдет в августе
12 фев 2015
:
Демо нового трека HIBRIA
18 дек 2014
:
Видео с текстом от HIBRIA
13 дек 2014
:
Обложка нового релиза HIBRIA
18 сен 2013
:
Новая песня HIBRIA
9 авг 2013
:
Трейлер нового альбома HIBRIA
15 июл 2013
:
Новое видео HIBRIA
22 июн 2013
:
Обложка и трек-лист нового альбома HIBRIA
21 май 2013
:
Новое видео HIBRIA
10 окт 2012
:
Концертный релиз HIBRIA выйдет в октябре
26 мар 2011
:
Новое видео HIBRIA
6 янв 2011
:
Обложка и новая песня HIBRIA
13 ноя 2010
:
Название и трек-лист нового альбома HIBRIA
20 май 2009
:
Вышел новый альбом HIBRIA
сегодня
HIBRIA
нашли гитариста
HIBRIA опубликовали видео, в котором представила нового гитариста Guga Munhoz'a, который заменит Renato Osorio.
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).