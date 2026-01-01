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*DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME 32
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*DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME 32
*Видео с выступления SCORPIONS 29
*Гитарист TESLA: «Если смотреть исключительно с точки зрения ... 27
*WACKEN OPEN AIR 2026 успели распродать 25
*Новое видео HATEBREED 22
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Norther

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3 авг 2026 : 		 NORTHER возвращаются!

5 ноя 2012 : 		 Бывший вокалист NORTHER исполнил кавер-версию STRAPPING YOUNG LAD

25 июл 2012 : 		 NORTHER объявили о распаде

18 апр 2011 : 		 Бонусы с нового альбома NORTHER online

30 мар 2011 : 		 Семплы с нового альбома NORTHER

15 мар 2011 : 		 Дата выхода и трек-лист нового альбома NORTHER

7 янв 2011 : 		 NORTHER исполнили новую песню на концерте

17 ноя 2010 : 		 Фанаты выбрали обложку для нового альбома NORTHER

24 окт 2010 : 		 NORTHER : вести из студии и голосование за обложку

5 окт 2010 : 		 Создайте обложку для нового альбома NORTHER!

29 апр 2010 : 		 Новый сингл NORTHER

25 фев 2010 : 		 NORTHER анонсировали нового гитариста

28 ноя 2009 : 		 Концерт NORTHER в Москве состоится

15 апр 2009 : 		 NORTHER нашли вокалиста

13 мар 2009 : 		 NORTHER начали поиски вокалиста

5 мар 2009 : 		 NORTHER расстались с Petri Lindroos'ом

11 фев 2008 : 		 Новое видео от NORTHER

12 янв 2008 : 		 Новая песня от NORTHER

21 ноя 2007 : 		 NORTHER заключили контракт с CENTURY MEDIA Records

10 окт 2007 : 		 NORTHER: новый альбом в процессе микширования

24 май 2007 : 		 NORTHER отправляются в студию

8 май 2007 : 		 NORTHER в России

3 апр 2007 : 		 NORTHER: новое концертное видео в сети

4 фев 2007 : 		 NORTHER: подробности нового EP

20 дек 2006 : 		 Видео NORTHER "Frozen Angel" в сети

15 дек 2006 : 		 NORTHER выпустят новый EP
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|||| сегодня

NORTHER возвращаются!



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Группа NORTHER сообщила о воссоединении и выступит в рамках следующего Wacken Open Air в следующем составе:

Petri Lindroos - vocals, guitar
Kristian Ranta - guitar, clean vocals
Tuomas Planman - keyboards, synthesizers, electronics
Jukka Koskinen - bass
Heikki Saari - drums




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