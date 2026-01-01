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NORTHER возвращаются!



Группа NORTHER сообщила о воссоединении и выступит в рамках следующего Wacken Open Air в следующем составе:



Petri Lindroos - vocals, guitar

Kristian Ranta - guitar, clean vocals

Tuomas Planman - keyboards, synthesizers, electronics

Jukka Koskinen - bass

Heikki Saari - drums







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