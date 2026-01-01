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DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME
32
Видео с выступления SCORPIONS
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Гитарист TESLA: «Если смотреть исключительно с точки зрения ...
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WACKEN OPEN AIR 2026 успели распродать
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Новое видео HATEBREED
22
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по
DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME
32
Видео с выступления SCORPIONS
29
Гитарист TESLA: «Если смотреть исключительно с точки зрения ...
27
WACKEN OPEN AIR 2026 успели распродать
25
Новое видео HATEBREED
22
все новости группы
Norther
Финляндия
Death Metal
http://www.norther.net
Myspace:
http://www.myspace.com/norther
3 авг 2026
:
NORTHER возвращаются!
5 ноя 2012
:
Бывший вокалист NORTHER исполнил кавер-версию STRAPPING YOUNG LAD
25 июл 2012
:
NORTHER объявили о распаде
18 апр 2011
:
Бонусы с нового альбома NORTHER online
30 мар 2011
:
Семплы с нового альбома NORTHER
15 мар 2011
:
Дата выхода и трек-лист нового альбома NORTHER
7 янв 2011
:
NORTHER исполнили новую песню на концерте
17 ноя 2010
:
Фанаты выбрали обложку для нового альбома NORTHER
24 окт 2010
:
NORTHER : вести из студии и голосование за обложку
5 окт 2010
:
Создайте обложку для нового альбома NORTHER!
29 апр 2010
:
Новый сингл NORTHER
25 фев 2010
:
NORTHER анонсировали нового гитариста
28 ноя 2009
:
Концерт NORTHER в Москве состоится
15 апр 2009
:
NORTHER нашли вокалиста
13 мар 2009
:
NORTHER начали поиски вокалиста
5 мар 2009
:
NORTHER расстались с Petri Lindroos'ом
11 фев 2008
:
Новое видео от NORTHER
12 янв 2008
:
Новая песня от NORTHER
21 ноя 2007
:
NORTHER заключили контракт с CENTURY MEDIA Records
10 окт 2007
:
NORTHER: новый альбом в процессе микширования
24 май 2007
:
NORTHER отправляются в студию
8 май 2007
:
NORTHER в России
3 апр 2007
:
NORTHER: новое концертное видео в сети
4 фев 2007
:
NORTHER: подробности нового EP
20 дек 2006
:
Видео NORTHER "Frozen Angel" в сети
15 дек 2006
:
NORTHER выпустят новый EP
19 фев 2006
:
Выложена пропущенная песня с нового альбома NORTHER
12 дек 2005
:
NORTHER: "Крик" в январе
1 дек 2005
:
NORTHER объявили нового барабанщика
19 ноя 2005
:
NORTHER: название и трэклист нового альбома
7 окт 2005
:
NORTHER расстались с барабанщиком и теперь ищут замену
13 июл 2005
:
NORTHER приступают к записи нового альбома
сегодня
NORTHER возвращаются!
Группа NORTHER сообщила о воссоединении и выступит в рамках следующего Wacken Open Air в следующем составе:
Petri Lindroos - vocals, guitar
Kristian Ranta - guitar, clean vocals
Tuomas Planman - keyboards, synthesizers, electronics
Jukka Koskinen - bass
Heikki Saari - drums
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Конкурсы
Группы
Рецензии
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Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет