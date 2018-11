30 ноя 2018



Новый релиз CATTLE DECAPITATION доступен для прослушивания



23 ноября CATTLE DECAPITATION выпустили первый в своей истории сборник раритетов, получивший название "Medium Rarities". В него вошли шесть демо pre-"Human Jerky" (1999) с Travis'ом Ryan'ом, бонус-трек из альбома "Rotting Children For Remote Viewing" и другие раритеты включая песни из сплита с CANINUS. Прослушать его можно ниже.



Travis: «"Medium Rarities" — тот проект, над которым я начал работать примерно десять лет назад и очень рад, что все наконец-то получилось! В 2008 я начал собирать нереализованные песни, те песни, что использовались в качестве бонус-треков или выходили на 7"-виниле — и даже когда у нас была обложка от Wes'a Benscoter'a, мы вдруг обнаружили, что не хватает главного.



Для японской версии 'To Serve Man' был приготовлен специальный трек, однако она так и не вышла, а копии у участников группы не осталось и казалось, что все пропало. Выпускать компиляцию без этой песни нам совсем не нравилось и поэтому проект мы отложили в долгий ящик. Однако Heather Parsons сумела найти эту песню на каком-то из старых дисков Metal Blade, затерявшихся в архивах.



Вместе с песней были найдены и тексты, так что мы быстро приступили к компиляции и мастерингу остальных треков. Это хороший, законченный сборник неизданных и труднодоступных треков, укомплектованный текстами и настоящими пиршеством для фанатов винила, созданного ровно под степени прожарки мяса. Но мой любимый вариант, это кассета, которая была создана, чтобы выглядеть как старинные кассетные релизы, на которых мы выросли, в комплекте с логотипом Metal Blade старой школы!



В создание релиза было вложено много сил и мы очень рады, что может представить всем вам... 'Medium Rarities'!»



01. Birth. Cancer. Death.



02. No Future



03. Chili Dispenser



04. The Recapitation Of Cattle



05. Thrombosis All-In



06. Turn On The Masters



07. Tripas De Pepe



08. Vino De Lo Sanguifero



09. Queso De Cabeza



10. Birth. Cancer. Death. (Unreleased Demo)



11. Diarrhea de Dahmer (Unreleased Demo)



12. Human Jerky (Unreleased Demo)



13. Thrombosis All-In (Unreleased Demo)



14. Colon Blo (Unreleased Demo)



15. Flesh-Eating Disease (Unreleased Demo)



16. Burnt To A Crisp



17. Sonny's Burning



18. Rotting Children For Remote Viewing (Unreleased)



19. You People



20. World Full Of Idiots



21. An Exposition Of Insides



22. No Light And No Life



23. Cannibalistic Invasivorism













