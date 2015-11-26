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Cattle Decapitation

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30 ноя 2018 : 		 Новый релиз CATTLE DECAPITATION доступен для прослушивания

21 сен 2018 : 		 Сборник раритетов от CATTLE DECAPITATION

24 авг 2018 : 		 Новый состав CATTLE DECAPITATION

27 янв 2018 : 		 Из CATTLE DECAPITATION ушел басист

27 окт 2017 : 		 Новое видео CATTLE DECAPITATION

19 май 2016 : 		 Новое видео CATTLE DECAPITATION

24 фев 2016 : 		 CATTLE DECAPITATION остались на METAL BLADE RECORDS

4 авг 2015 : 		 Новый альбом CATTLE DECAPITATION доступен для прослушивания

16 июл 2015 : 		 Рассказ о создании альбома CATTLE DECAPITATION

2 июл 2015 : 		 Новая песня CATTLE DECAPITATION

21 май 2015 : 		 PHILIP ANSELMO на новом альбоме CATTLE DECAPITATION

8 янв 2015 : 		 Поножовщина на концерте CATTLE DECAPITATION

9 дек 2014 : 		 CATTLE DECAPITATION записывают новый материал

23 дек 2013 : 		 CATTLE DECAPITATION работают над новым материалом

30 июл 2013 : 		 Новое видео CATTLE DECAPITATION

12 июл 2013 : 		 CATTLE DECAPITATION планируют выпуск сингла

17 апр 2013 : 		 Барабанщику CATTLE DECAPITATION сделали операцию

23 июл 2012 : 		 Фронтмен CATTLE DECAPITATION поддержал Randy Blythe'a

3 июн 2012 : 		 Мультикамерная съемка с выступления CATTLE DECAPITATION

24 апр 2012 : 		 Новое видео CATTLE DECAPITATION

10 апр 2012 : 		 Новая песня CATTLE DECAPITATION

20 мар 2012 : 		 Детали нового альбома CATTLE DECAPITATION

19 мар 2012 : 		 Новая песня CATTLE DECAPITATION

23 фев 2012 : 		 CATTLE DECAPITATION завершили запись нового альбома

17 янв 2012 : 		 CATTLE DECAPITATION начали запись

4 ноя 2011 : 		 CATTLE DECAPITATION работают над новым альбомом
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|||| 30 ноя 2018

Новый релиз CATTLE DECAPITATION доступен для прослушивания



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23 ноября CATTLE DECAPITATION выпустили первый в своей истории сборник раритетов, получивший название "Medium Rarities". В него вошли шесть демо pre-"Human Jerky" (1999) с Travis'ом Ryan'ом, бонус-трек из альбома "Rotting Children For Remote Viewing" и другие раритеты включая песни из сплита с CANINUS. Прослушать его можно ниже.

Travis: «"Medium Rarities" — тот проект, над которым я начал работать примерно десять лет назад и очень рад, что все наконец-то получилось! В 2008 я начал собирать нереализованные песни, те песни, что использовались в качестве бонус-треков или выходили на 7"-виниле — и даже когда у нас была обложка от Wes'a Benscoter'a, мы вдруг обнаружили, что не хватает главного.

Для японской версии 'To Serve Man' был приготовлен специальный трек, однако она так и не вышла, а копии у участников группы не осталось и казалось, что все пропало. Выпускать компиляцию без этой песни нам совсем не нравилось и поэтому проект мы отложили в долгий ящик. Однако Heather Parsons сумела найти эту песню на каком-то из старых дисков Metal Blade, затерявшихся в архивах.

Вместе с песней были найдены и тексты, так что мы быстро приступили к компиляции и мастерингу остальных треков. Это хороший, законченный сборник неизданных и труднодоступных треков, укомплектованный текстами и настоящими пиршеством для фанатов винила, созданного ровно под степени прожарки мяса. Но мой любимый вариант, это кассета, которая была создана, чтобы выглядеть как старинные кассетные релизы, на которых мы выросли, в комплекте с логотипом Metal Blade старой школы!

В создание релиза было вложено много сил и мы очень рады, что может представить всем вам... 'Medium Rarities'!»

01. Birth. Cancer. Death.

02. No Future

03. Chili Dispenser

04. The Recapitation Of Cattle

05. Thrombosis All-In

06. Turn On The Masters

07. Tripas De Pepe

08. Vino De Lo Sanguifero

09. Queso De Cabeza

10. Birth. Cancer. Death. (Unreleased Demo)

11. Diarrhea de Dahmer (Unreleased Demo)

12. Human Jerky (Unreleased Demo)

13. Thrombosis All-In (Unreleased Demo)

14. Colon Blo (Unreleased Demo)

15. Flesh-Eating Disease (Unreleased Demo)

16. Burnt To A Crisp

17. Sonny's Burning

18. Rotting Children For Remote Viewing (Unreleased)

19. You People

20. World Full Of Idiots

21. An Exposition Of Insides

22. No Light And No Life

23. Cannibalistic Invasivorism

CATTLE DECAPITATION Offer Full Stream Of Medium Rarities Collection





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

AcDc


30 ноя 2018, 23:35		И самое главное что все песни абсолютно разные как у Виктора Цоя!


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