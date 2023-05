сегодня



CATTLE DECAPITATION о новом альбоме



CATTLE DECAPITATION опубликовали видео, в котором рассказывается об издании нового альбома "Scourge Of The Offspring". Кроме того, группа опубликовала и демонстрационное видео к "Scourge Of The Offspring".







