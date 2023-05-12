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Cattle Decapitation

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12 май 2023 : 		 Новое видео CATTLE DECAPITATION

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12 дек 2019 : 		 Успехи в чартах CATTLE DECAPITATION

2 дек 2019 : 		 Новый альбом CATTLE DECAPITATION доступен для прослушивания

30 ноя 2019 : 		 Рассказ об издании альбома CATTLE DECAPITATION

23 ноя 2019 : 		 Короткометражный фильм от CATTLE DECAPITATION

4 окт 2019 : 		 Новая песня CATTLE DECAPITATION

10 сен 2019 : 		 Новая песня CATTLE DECAPITATION

30 ноя 2018 : 		 Новый релиз CATTLE DECAPITATION доступен для прослушивания

21 сен 2018 : 		 Сборник раритетов от CATTLE DECAPITATION

24 авг 2018 : 		 Новый состав CATTLE DECAPITATION

27 янв 2018 : 		 Из CATTLE DECAPITATION ушел басист

27 окт 2017 : 		 Новое видео CATTLE DECAPITATION

19 май 2016 : 		 Новое видео CATTLE DECAPITATION

24 фев 2016 : 		 CATTLE DECAPITATION остались на METAL BLADE RECORDS

4 авг 2015 : 		 Новый альбом CATTLE DECAPITATION доступен для прослушивания
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Новое видео CATTLE DECAPITATION



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A Photic Doom, новое видео CATTLE DECAPITATION, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Terrasite", выход которого намечен на 12 мая на Metal Blade Records. Продюсером вновь был Dave Otero (ALLEGAEON, KHEMMIS, ARCHSPIRE), а за оформление отвечал Wes Benscoter (VADER, KREATOR, BLOODBATH, HYPOCRISY).

Трек-лист:

01. Terrasitic Adaptation
02. We Eat Our Young
03. Scourge Of The Offspring
04. The Insignificants
05. The Storm Upstairs
06. …And The World Will Go On Without You
07. A Photic Doom
08. Dead End Residents
09. Solastalgia
10. Just Another Body




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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12 май 2023
resurgamresponses
офигенно. давненько я котлов не слышал.

просмотров: 175

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