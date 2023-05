сегодня



Новое видео CATTLE DECAPITATION



A Photic Doom, новое видео CATTLE DECAPITATION, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Terrasite", выход которого намечен на 12 мая на Metal Blade Records. Продюсером вновь был Dave Otero (ALLEGAEON, KHEMMIS, ARCHSPIRE), а за оформление отвечал Wes Benscoter (VADER, KREATOR, BLOODBATH, HYPOCRISY).



Трек-лист:



01. Terrasitic Adaptation

02. We Eat Our Young

03. Scourge Of The Offspring

04. The Insignificants

05. The Storm Upstairs

06. …And The World Will Go On Without You

07. A Photic Doom

08. Dead End Residents

09. Solastalgia

10. Just Another Body http://www.cattledecapitation.com







