A Photic Doom, новое видео CATTLE DECAPITATION, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Terrasite", выход которого намечен на 12 мая на Metal Blade Records. Продюсером вновь был Dave Otero (ALLEGAEON, KHEMMIS, ARCHSPIRE), а за оформление отвечал Wes Benscoter (VADER, KREATOR, BLOODBATH, HYPOCRISY).
Трек-лист:
01. Terrasitic Adaptation
02. We Eat Our Young
03. Scourge Of The Offspring
04. The Insignificants
05. The Storm Upstairs
06. …And The World Will Go On Without You
07. A Photic Doom
08. Dead End Residents
09. Solastalgia
10. Just Another Body
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