Новый альбом CATTLE DECAPITATION выйдет весной



CATTLE DECAPITATION сообщили о том, что новая работа, получившая название "Terrasite", будет выпущена 12 мая на Metal Blade Records. Продюсером вновь был Dave Otero (ALLEGAEON, KHEMMIS, ARCHSPIRE), а за оформление отвечал Wes Benscoter (VADER, KREATOR, BLOODBATH, HYPOCRISY).



Трек-лист:



01. Terrasitic Adaptation

02. We Eat Our Young

03. Scourge Of The Offspring

04. The Insignificants

05. The Storm Upstairs

06. …And The World Will Go On Without You

07. A Photic Doom

08. Dead End Residents

09. Solastalgia

10. Just Another Body







