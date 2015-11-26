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Gotthard

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Фрагмент нового релиза GOTTHARD



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"Feel What I Feel", концертный трек группы GOTTHARD, доступен для прослушивания ниже. Эта песня взята из альбома "Defrosted 2", выходящего седьмого декабря.
Трек-лист:

CD1

01. Miss Me

02. Out On My Own

03. Bang

04. Sweet Little Rock 'N' Roller

05. Beautiful

06. Feel What I Feel

07. Hush

08. Remember It's Me

09. Stay With Me

10. Tequila Symphony No. 5

11. Mountain Mama


CD2

01. Why

02. C'est La Vie

03. One Life One Soul

04. Tell Me

05. Starlight

06. Sister Moon

07. Right On

08. Lift U Up

09. Heaven

10. Anytime, Anywhere

11. Smoke On The Water

12. Bye Bye Caroline (acoustic version)

13. What I Wouldn't Give (acoustic version)



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