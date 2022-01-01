5 ноя 2022



Концерт памяти вокалиста GOTTHARD



GOTTHARD проведут специальное шоу в память о Стиве Ли второго декабря 2023 года. В августе 2023 ему могло бы исполниться 60 лет... Стив Ли станет частью группы на предстоящем концерте в Hallenstadion. Gotthard не добились бы того, что у них есть: платинового статуса, многих наград — а после эпохи Ли — с новым признанным фронтменом Nic'ом Maeder'ом они по-прежнему являются рок-авторитетом Швейцарии. Национальные и международные награды сопровождают группу, в швейцарском хит-параде альбомов группа занимает 6-е место за всю историю, и они продали более 3 миллионов пластинок.



В этот особенный день, 2 декабря 2023 года, исключительный вокалист Стив Ли будет со всеми поклонниками и спутниками группы с захватывающей записью 2005 года, его будут демонстрировать на огромных светодиодных стенах, и, конечно, они исполнят самые известные шлягеры за всю свою музыкальную историю. Это ещё раз докажет, почему Стив Ли был одним из лучших рок-вокалистов во всём мире, и что его безвременная трагическая кончина возносит его на небеса рок-легенд.



«Этот юбилейный концерт долгое время был большой мечтой, но момент никак не подходил или не ощущался. После его смерти мы даже не могли думать о чём-то подобном, и мы также были очень осторожны, чтобы мотив или причина этого не были неправильно истолкованы. Но нам понравилась идея, что концерт 2005 года будет частью празднования его 60-летия, и он снова оживёт. Мы знали, что это подходящий вариант, и что мы и фанаты сможем отпраздновать и почтить его так, как мы этого хотели. Концерт должен освещать его легендарную личность при поддержке мультимедиа на сцене. Мы прошли с ним через все трудности, и это будет нечто особенное как для нас, так и для поклонников и друзей, — увидеть его таким снова на сцене».







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