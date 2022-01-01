Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*CORONER начнут запись зимой 26
*JOHN 5 стал участником MÖTLEY CRÜE 22
*Вокалист MONSTER MAGNET — о туре с METALLICA: «У них одни па... 20
*Вокалист DEVILDRIVER также отреагировал на слова BRUCE DICKI... 20
*MARK TORNILLO — об участии в ACCEPT: «Это подарок от Бога» 15
*ZAKK — об участии в концертах PANTERA: «Что бы я ни делал, э... 12
*DAVE LOMBARDO сыграл бы с гитаристом SLAYER? 9
*DAVID ELLEFSON: «KINGS OF THRASH работают и над студийным, и... 9
*Новая песня AMORPHIS 7
*JASON McMASTER о выступлении с ACCEPT 7
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*CORONER начнут запись зимой 26
*JOHN 5 стал участником MÖTLEY CRÜE 22
*Вокалист MONSTER MAGNET — о туре с METALLICA: «У них одни па... 20
*Вокалист DEVILDRIVER также отреагировал на слова BRUCE DICKI... 20
*MARK TORNILLO — об участии в ACCEPT: «Это подарок от Бога» 15
[= ||| все новости группы



*

Gotthard

*



5 ноя 2022 : 		 Концерт памяти вокалиста GOTTHARD

16 авг 2020 : 		 GOTTHARD почтили память Стива Ли

22 фев 2020 : 		 Видео с текстом от GOTTHARD

11 янв 2020 : 		 Новое видео GOTTHARD

2 май 2019 : 		 GOTTHARD записывают новый альбом

30 дек 2018 : 		 Рождественское видео GOTTHARD

30 ноя 2018 : 		 Фрагмент нового релиза GOTTHARD

9 ноя 2018 : 		 Новое видео GOTTHARD

19 окт 2018 : 		 Гитарист STATUS QUO в новом видео GOTTHARD

4 июл 2017 : 		 Новое видео GOTTHARD

14 фев 2017 : 		 Барабанщик HELLOWEEN поехал в тур с GOTTHARD

18 ноя 2016 : 		 Новое видео GOTTHARD

25 окт 2016 : 		 Обложка нового альбома GOTTHARD

16 окт 2016 : 		 Новый сингл GOTTHARD выйдет осенью

16 сен 2016 : 		 Новый альбом GOTTHARD выйдет зимой

24 дек 2015 : 		 Поздравление от GOTTHARD

10 июн 2015 : 		 Тизер нового концертного релиза GOTTHARD

12 фев 2015 : 		 GOTTHARD номинированы на две награды

16 янв 2015 : 		 GOTTHARD в сериале “Ghosts of the Road”

15 окт 2014 : 		 Новое видео GOTTHARD

8 окт 2014 : 		 GOTTHARD выпускают вино

18 июн 2014 : 		 Новое видео GOTTHARD

21 апр 2014 : 		 GOTTHARD открыли тур

21 мар 2014 : 		 Фрагменты новых песен GOTTHARD

28 фев 2014 : 		 Новое видео GOTTHARD

20 фев 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома GOTTHARD
Показать далее
| - |

|||| 5 ноя 2022

Концерт памяти вокалиста GOTTHARD



zoom
GOTTHARD проведут специальное шоу в память о Стиве Ли второго декабря 2023 года. В августе 2023 ему могло бы исполниться 60 лет... Стив Ли станет частью группы на предстоящем концерте в Hallenstadion. Gotthard не добились бы того, что у них есть: платинового статуса, многих наград — а после эпохи Ли — с новым признанным фронтменом Nic'ом Maeder'ом они по-прежнему являются рок-авторитетом Швейцарии. Национальные и международные награды сопровождают группу, в швейцарском хит-параде альбомов группа занимает 6-е место за всю историю, и они продали более 3 миллионов пластинок.

В этот особенный день, 2 декабря 2023 года, исключительный вокалист Стив Ли будет со всеми поклонниками и спутниками группы с захватывающей записью 2005 года, его будут демонстрировать на огромных светодиодных стенах, и, конечно, они исполнят самые известные шлягеры за всю свою музыкальную историю. Это ещё раз докажет, почему Стив Ли был одним из лучших рок-вокалистов во всём мире, и что его безвременная трагическая кончина возносит его на небеса рок-легенд.

«Этот юбилейный концерт долгое время был большой мечтой, но момент никак не подходил или не ощущался. После его смерти мы даже не могли думать о чём-то подобном, и мы также были очень осторожны, чтобы мотив или причина этого не были неправильно истолкованы. Но нам понравилась идея, что концерт 2005 года будет частью празднования его 60-летия, и он снова оживёт. Мы знали, что это подходящий вариант, и что мы и фанаты сможем отпраздновать и почтить его так, как мы этого хотели. Концерт должен освещать его легендарную личность при поддержке мультимедиа на сцене. Мы прошли с ним через все трудности, и это будет нечто особенное как для нас, так и для поклонников и друзей, — увидеть его таким снова на сцене».

GOTTHARD Announce




Like!+2Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 247

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом