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Gotthard

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GOTTHARD почтили память Стива Ли



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«Для меня всё всегда было связано с созданием музыки и сочинением песен — но не для того, чтобы прославиться. Мы просто пытаемся найти себя в конце концов», — Стив Ли, 2010 год.

Как ты почитаешь легенду? Тот, кто стал бессмертным благодаря своим песням, голосу, своей натуре — и спустя десять лет после трагической катастрофы — до сих пор живёт в сердцах друзей, коллег, поклонников. Что вы скажете о певце, одном из лучших в мире в своём жанре, который никогда не терял связь с реальным миром? Это возможно только с музыкой. К 10-летию со дня смерти Стива Ли GOTTHARD поклоняются своему фронтмену с композицией "The Eyes Of A Tiger" и предлагают два ранее не издававшихся трека — среди них одноимённый "Eye Of The Tiger" в двух разных дублях, а также одиннадцать stripped-down-версий известных песен: в исполнении GOTTHARD и в исполнении Стива Ли.

Стив Ли родился в августе 1963 года в швейцарском городке Хорген, а позже вместе с семьёй переехал в кантон Тичино. Хотя он купил свою первую барабанную установку в возрасте 12 лет и знал, что вся его жизнь будет вращаться вокруг музыки, основательный молодой человек закончил обучение ювелирному делу, прежде чем стать барабанщиком..

«Когда я впервые увидел Стива, он сидел за барабанами и исполнял "Child in Time", классику DEEP PURPLE, — вспоминает Leo Leoni. — Я был впечатлён тем, как он пел эту песню, и сразу же понял: "Это голос, который может покорить мир"».

Все хотели такого певца, как Стив Ли, — его музыкальность, страсть и честность могли изменить всю песню, а коллеги, продюсеры и зрители были в восторге. И это без всякого стремления к позиции фронтмена: поскольку вокалист его первой группы покинул коллектив в кратчайшие сроки, его уговорили взять микрофон, и он был просто шокирован тем, что стал солистом на глазах у 8000 человек. Даже позже — за 18 лет работы в GOTTHARD, включая их взлёт на вершину и превращение в самую успешную группу Швейцарии, 14 альбомов, ставших № 1, и мировые турне в качестве хэдлайнеров, а также туры с Deep Purple, Bon Jovi или AC/DC, — Стив Ли никогда не был слишком уверен в себе.

«Он неплохо верил в свой талант, но и скептически относился к нему. Я всегда поощрял его использовать лучший из его инструментов. У него был дар. Всё остальное уже история музыки», — продолжает Leo.

5 октября 2010 года буквально за секунду история перевернулась с ног на голову, когда Стив Ли погиб в результате несчастного случая, оставив рок-мир задыхаться. Тот факт, что группа, пережившая немыслимую потерю своего певца, вопреки всем ожиданиям продолжила карьеру, было просто чудом — этому способствовала глубокая любовь к их музыке, которая всегда связывала Стива Ли с Habegger'ом, Leoni, Lynn'ом и Scherer'ом, а также удача в найденном Nick'e Maeder'e.

С Maeder'ом на подпевках коллектив чествует своего друга одиннадцатью песнями, никогда ранее не представлявшимися в таком варианте, а также двумя ранее не выпускавшимися композициями.

«Мы долгое время планировали памятный концерт, когда COVID-19 всё изменил. Так что мы пришли к идее составить вместе со Стивом трибьют-альбом для наших поклонников и для нас, как дополнительное напоминание об этом выдающимся, незабываемом певце. Мы хотим дать лишний раз знать, что он всё ещё является частью этой группы и останется ею навсегда».

Когда из архивов группы появились вызывающие мурашки записи, они оказались настоящим сокровищем, которым нужно было поделиться с миром. С бесконечной любовью к деталям был создан волшебный альбом — не в последнюю очередь из-за почти невероятной возможности снова услышать голос Стива Ли:

«Я никогда не думал, что можно будет сделать альбом с его уникальным голосом снова. Запись басовых партий была для меня очень эмоциональной», — делится своими ощущениями Mark Марк, а Freddy добавляет:

«Последняя записанная сессия Стива навевает столько воспоминаний — о наших выступлениях, но также и о том, каким великим певцом он был...»

С альбомом "Steve Lee - The Eyes Of A Tiger: In Memory Of Our Unforgotten Friend" GOTTHARD отправляются в очень эмоциональное путешествие во времени 2 октября, и они приглашают всех с собой, всех, кому был небезразличен Стив Ли.

Трек-лист:

"One Life One Soul"
"Let It Be"
"In The Name"
"Lonely People"
"Heaven"
"Need To Believe"
"Lift U Up"
"Hush"
"First Time In A Long Time"
"Tarot Woman"
"And Then Goodbye"
"The Train"
"Eye Of The Tiger"

Bonus track:
"Eye Of The Tiger" (Electric Version)

GOTTHARD Pay Tribute To Late Frontman With Upcoming Album, STEVE LEE - The Eyes Of A Tiger: In Memory Of Our Unforgotten Friend




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