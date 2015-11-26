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*Новое видео RAMMSTEIN 49
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*Гитарист CYNIC выпустит трилогию 47
*OZZY OSBOURNE: «Я так горжусь тем, что сделал в своей жизни» 27
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Gotthard

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2 май 2019 : 		 GOTTHARD записывают новый альбом

30 дек 2018 : 		 Рождественское видео GOTTHARD

30 ноя 2018 : 		 Фрагмент нового релиза GOTTHARD

9 ноя 2018 : 		 Новое видео GOTTHARD

19 окт 2018 : 		 Гитарист STATUS QUO в новом видео GOTTHARD

4 июл 2017 : 		 Новое видео GOTTHARD

14 фев 2017 : 		 Барабанщик HELLOWEEN поехал в тур с GOTTHARD

18 ноя 2016 : 		 Новое видео GOTTHARD

25 окт 2016 : 		 Обложка нового альбома GOTTHARD

16 окт 2016 : 		 Новый сингл GOTTHARD выйдет осенью

16 сен 2016 : 		 Новый альбом GOTTHARD выйдет зимой

24 дек 2015 : 		 Поздравление от GOTTHARD

10 июн 2015 : 		 Тизер нового концертного релиза GOTTHARD

12 фев 2015 : 		 GOTTHARD номинированы на две награды

16 янв 2015 : 		 GOTTHARD в сериале “Ghosts of the Road”

15 окт 2014 : 		 Новое видео GOTTHARD

8 окт 2014 : 		 GOTTHARD выпускают вино

18 июн 2014 : 		 Новое видео GOTTHARD

21 апр 2014 : 		 GOTTHARD открыли тур

21 мар 2014 : 		 Фрагменты новых песен GOTTHARD

28 фев 2014 : 		 Новое видео GOTTHARD

20 фев 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома GOTTHARD

2 фев 2014 : 		 Новый альбом GOTTHARD выйдет в апреле

11 июл 2013 : 		 Новое видео GOTTHARD

4 дек 2012 : 		 Новое видео GOTTHARD

13 июл 2012 : 		 GOTTHARD на JOIZ TV
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|||| 2 май 2019

GOTTHARD записывают новый альбом



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Швейцарские хард-рокеры GOTTHARD отправились в студию, чтобы начать запись своего нового альбома, выход которого планируется до конца 2019 года.



GOTTHARD Is Recording New Album



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