Видео с текстом от MALEVOLENT CREATION

MALEVOLENT CREATION выпустят новую работу, получившую название "The 13th Beast", который был записан в новом составе, включающим Phil Cincilla (drums), Josh Gibbs (bass), Phil Fasciana (guitar) и Lee Wollenschlaeger (THRONE OF NAILS, IMPERIAL EMPIRE). Он будет доступен на виниле, CD и в цифровом варианте, а первый сингл, "Mandatory Butchery", доступен для прослушивания.
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