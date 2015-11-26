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Malevolent Creation

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15 дек 2018 : 		 Новое видео MALEVOLENT CREATION

2 дек 2018 : 		 Видео с текстом от MALEVOLENT CREATION

18 ноя 2018 : 		 Новый альбом MALEVOLENT CREATION выйдет зимой

3 сен 2018 : 		 MALEVOLENT CREATION завершили запись

8 июл 2018 : 		 Умер бывший вокалист MALEVOLENT CREATION

8 май 2018 : 		 У бывшего вокалиста MALEVOLENT CREATION рак

27 мар 2018 : 		 Новый альбом MALEVOLENT CREATION выйдет в этом году

30 ноя 2017 : 		 MALEVOLENT CREATION представили новый состав

12 апр 2017 : 		 Переиздания MALEVOLENT CREATION выйдут весной

19 янв 2017 : 		 Музыканты MALEVOLENT CREATION, SUFFOCATION, PESTILENCE в новом проекте

24 май 2016 : 		 MALEVOLENT CREATION ремастируют седьмой альбом

27 апр 2016 : 		 Исполнилось двадцать пять лет дебюту MALEVOLENT CREATION

11 апр 2016 : 		 MALEVOLENT CREATION на Alpha Omega Management

13 авг 2015 : 		 Видео с текстом от MALEVOLENT CREATION

1 июл 2015 : 		 Новый альбом MALEVOLENT CREATION выйдет в сентябре

5 мар 2015 : 		 MALEVOLENT CREATION завершили запись

17 окт 2014 : 		 MALEVOLENT CREATION на CENTURY MEDIA RECORDS

26 июл 2014 : 		 JUSTIN DIPINTO вернулся в MALEVOLENT CREATION

27 фев 2014 : 		 MALEVOLENT CREATION покинул барабанщик

11 янв 2014 : 		 MALEVOLENT CREATION завершили запись

31 окт 2013 : 		 MALEVOLENT CREATION завершили запись нового трека

6 авг 2013 : 		 Новая песня MALEVOLENT CREATION

31 дек 2012 : 		 MALEVOLENT CREATION выпустят новый ЕР весной

12 ноя 2010 : 		 Новое видео MALEVOLENT CREATION

17 авг 2010 : 		 Еще один трек от MALEVOLENT CREATION

16 июл 2010 : 		 Новая песня MALEVOLENT CREATION
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Новое видео MALEVOLENT CREATION



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MALEVOLENT CREATION выпустят новую работу, получившую название "The 13th Beast", который был записан в новом составе, включающим Phil Cincilla (drums), Josh Gibbs (bass), Phil Fasciana (guitar) и Lee Wollenschlaeger (THRONE OF NAILS, IMPERIAL EMPIRE). Он будет доступен на виниле, CD и в цифровом варианте, а а видео на "Decimated" доступно для просмотра.

Трек-лист:

01. End The Torture

02. Mandatory Butchery

03. Agony For The Chosen

04. Canvas Of Flesh

05. Born Of Pain

06. The Beast Awakened

07. Decimated

08. Bleed Us Free

09. Knife At Hand

10. Trapped Inside

11. Release The Soul (blindman)



Video Premiere: MALEVOLENT CREATION's 'Decimated'








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