20 мар 2023



MALEVOLENT CREATION работают над новым материалом



Гитарист MALEVOLENT CREATION Philip Fasciana в интервью MetalBite сообщил, что работает над новым материалом:



«В настоящее время я пишу новые песни для следующего альбома MALEVOLENT CREATION вместе с нашим вокалистом/вторым гитаристом Deron Miller (ex-CKY), барабанщиком Ronnie Parmer и басистом. Скоро мы соберемся здесь, во Флориде, чтобы записать демо-версии нового материала и отрепетировать новый сетлист из 30 песен со всех наших альбомов. Многие песни не исполнялись вживую уже довольно давно, а в некоторых случаях — вообще никогда. У нас накопилось слишком много песен за последние 32 года».







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