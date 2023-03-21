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*Барабанщик METALLICA — о "Lulu": «Эта пластинка выдержала ис... 16
*На барабанщика DEF LEPPARD напали во Флориде 14
*Видео с текстом от METALLICA 14
*Бывший басист ACCEPT был несчастлив в группе 13
*KIP WINGER — о том, как JAMES HETFIELD извинился перед ним 11
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Malevolent Creation

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20 мар 2023 : 		 MALEVOLENT CREATION работают над новым материалом

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24 янв 2019 : 		 Новое видео MALEVOLENT CREATION

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18 ноя 2018 : 		 Новый альбом MALEVOLENT CREATION выйдет зимой

3 сен 2018 : 		 MALEVOLENT CREATION завершили запись

8 июл 2018 : 		 Умер бывший вокалист MALEVOLENT CREATION

8 май 2018 : 		 У бывшего вокалиста MALEVOLENT CREATION рак

27 мар 2018 : 		 Новый альбом MALEVOLENT CREATION выйдет в этом году

30 ноя 2017 : 		 MALEVOLENT CREATION представили новый состав

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19 янв 2017 : 		 Музыканты MALEVOLENT CREATION, SUFFOCATION, PESTILENCE в новом проекте

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27 апр 2016 : 		 Исполнилось двадцать пять лет дебюту MALEVOLENT CREATION

11 апр 2016 : 		 MALEVOLENT CREATION на Alpha Omega Management

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5 мар 2015 : 		 MALEVOLENT CREATION завершили запись

17 окт 2014 : 		 MALEVOLENT CREATION на CENTURY MEDIA RECORDS

26 июл 2014 : 		 JUSTIN DIPINTO вернулся в MALEVOLENT CREATION

27 фев 2014 : 		 MALEVOLENT CREATION покинул барабанщик

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31 окт 2013 : 		 MALEVOLENT CREATION завершили запись нового трека
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|||| 20 мар 2023

MALEVOLENT CREATION работают над новым материалом



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Гитарист MALEVOLENT CREATION Philip Fasciana в интервью MetalBite сообщил, что работает над новым материалом:

«В настоящее время я пишу новые песни для следующего альбома MALEVOLENT CREATION вместе с нашим вокалистом/вторым гитаристом Deron Miller (ex-CKY), барабанщиком Ronnie Parmer и басистом. Скоро мы соберемся здесь, во Флориде, чтобы записать демо-версии нового материала и отрепетировать новый сетлист из 30 песен со всех наших альбомов. Многие песни не исполнялись вживую уже довольно давно, а в некоторых случаях — вообще никогда. У нас накопилось слишком много песен за последние 32 года».




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21 мар 2023
Kliops144
Этот дед это Фил?

просмотров: 330

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