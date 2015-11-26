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Malevolent Creation

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19 янв 2019 : 		 Рассказ об издании альбома MALEVOLENT CREATION

15 дек 2018 : 		 Новое видео MALEVOLENT CREATION

2 дек 2018 : 		 Видео с текстом от MALEVOLENT CREATION

18 ноя 2018 : 		 Новый альбом MALEVOLENT CREATION выйдет зимой

3 сен 2018 : 		 MALEVOLENT CREATION завершили запись

8 июл 2018 : 		 Умер бывший вокалист MALEVOLENT CREATION

8 май 2018 : 		 У бывшего вокалиста MALEVOLENT CREATION рак

27 мар 2018 : 		 Новый альбом MALEVOLENT CREATION выйдет в этом году

30 ноя 2017 : 		 MALEVOLENT CREATION представили новый состав

12 апр 2017 : 		 Переиздания MALEVOLENT CREATION выйдут весной

19 янв 2017 : 		 Музыканты MALEVOLENT CREATION, SUFFOCATION, PESTILENCE в новом проекте

24 май 2016 : 		 MALEVOLENT CREATION ремастируют седьмой альбом

27 апр 2016 : 		 Исполнилось двадцать пять лет дебюту MALEVOLENT CREATION

11 апр 2016 : 		 MALEVOLENT CREATION на Alpha Omega Management

13 авг 2015 : 		 Видео с текстом от MALEVOLENT CREATION

1 июл 2015 : 		 Новый альбом MALEVOLENT CREATION выйдет в сентябре

5 мар 2015 : 		 MALEVOLENT CREATION завершили запись

17 окт 2014 : 		 MALEVOLENT CREATION на CENTURY MEDIA RECORDS

26 июл 2014 : 		 JUSTIN DIPINTO вернулся в MALEVOLENT CREATION

27 фев 2014 : 		 MALEVOLENT CREATION покинул барабанщик

11 янв 2014 : 		 MALEVOLENT CREATION завершили запись

31 окт 2013 : 		 MALEVOLENT CREATION завершили запись нового трека

6 авг 2013 : 		 Новая песня MALEVOLENT CREATION

31 дек 2012 : 		 MALEVOLENT CREATION выпустят новый ЕР весной

12 ноя 2010 : 		 Новое видео MALEVOLENT CREATION

17 авг 2010 : 		 Еще один трек от MALEVOLENT CREATION
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Рассказ об издании альбома MALEVOLENT CREATION



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MALEVOLENT CREATION опубликовали видео, в котором рассказали об издании альбома "The 13th Beast", выпущенного 18 января:

Трек-лист:

01. End The Torture
02. Mandatory Butchery
03. Agony For The Chosen
04. Canvas Of Flesh
05. Born Of Pain
06. The Beast Awakened
07. Decimated
08. Bleed Us Free
09. Knife At Hand
10. Trapped Inside
11. Release The Soul

MALEVOLENT CREATION - The 13th Beast Unboxing Video Streaming







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КомментарииСкрыть/показать 2 )

HailtoSlave


19 янв 2019, 17:06		Одна из очень немногих дэт-групп наряду с Asphyx, которая держится на плаву и еще ни разу не обосралась

ArmorRat


19 янв 2019, 17:29		И те и другие не обосрались до сих пор по причине того что никогда ничего дельного и не делали.


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