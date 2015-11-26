Рассказ об издании альбома MALEVOLENT CREATION

MALEVOLENT CREATION опубликовали видео, в котором рассказали об издании альбома "The 13th Beast", выпущенного 18 января:
Трек-лист:
01. End The Torture
02. Mandatory Butchery
03. Agony For The Chosen
04. Canvas Of Flesh
05. Born Of Pain
06. The Beast Awakened
07. Decimated
08. Bleed Us Free
09. Knife At Hand
10. Trapped Inside
11. Release The Soul
HailtoSlave
ArmorRat
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