Новое видео MALEVOLENT CREATION

MALEVOLENT CREATION выпустили новую работу, получившую название "The 13th Beast", 18 января. Диск был записан в новом составе, включающим Phil Cincilla (drums), Josh Gibbs (bass), Phil Fasciana (guitar) и Lee Wollenschlaeger (THRONE OF NAILS, IMPERIAL EMPIRE). Альбом доступен на виниле, CD и в цифровом варианте, а видео на "Release The Soul" доступно для просмотра ниже.
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