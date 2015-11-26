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Soen

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31 июл 2018 : 		 Альбом SOEN "Lykaia" будет переиздан с бонус-треками

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14 фев 2017 : 		 MARTIN LOPEZ исключил возможность возвращения в OPETH или AMON AMARTH

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11 сен 2014 : 		 Новый альбом SOEN выйдет в ноябре

26 фев 2013 : 		 Дебютный альбом SOEN выйдет летом

4 апр 2012 : 		 Новое видео SOEN

24 фев 2012 : 		 Новое видео SOEN

2 фев 2012 : 		 Новое видео SOEN

10 янв 2012 : 		 Новая песня SOEN

19 ноя 2011 : 		 Предварительный трек-лист нового альбома SOENSOEN

16 ноя 2011 : 		 SOEN на SPINEFARM RECORDS

17 окт 2010 : 		 Новая песня SOEN

28 май 2010 : 		 Бывший ударник OPETH и басист SADUS в новом проекте SOEN

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Новое видео SOEN



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"Martyrs", новое видео группы SOEN, доступно для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Lotus", выход которого запланирован на первое февраля на Silver Lining Music:

01. Opponent

02. Lascivious

03. Martyrs

04. Lotus

05. Covenant

06. Penance

07. River

08. Rival

09. Lunacy



SOEN Feat. Ex-OPETH Drummer MARTIN LOPEZ: 'Martyrs' Video






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КомментарииСкрыть/показать 1 )

nabastak_


7 дек 2018, 18:26		Песня вроде хорошая, заценил. А клип про пидарасок не было настроения смотреть на работе ).


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