Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*JOE LYNN TURNER критикует KISS за использование фонограммы 20
*MOONSPELL отменили британский тур 16
*Фронтмен NICKELBACK назвал JAMES'a HETFIELD'a своим «рок-бог... 12
*DAVE MUSTAINE — о провалившемся релизе METALLICA 11
*Бывший из SLAYER играет песни «четвёрки» 10
*PANTERA получили фигурки FUNKO 8
*Лидер BEHEMOTH против культуры отмены 8
*Лидер MEGADETH считает, что «Большая четвёрка» снова должна ... 8
*Вокалист FALLING IN REVERSE о перепалке с SEBASTIAN BACH 8
*Профессиональное видео с выступления EXODUS 7
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*JOE LYNN TURNER критикует KISS за использование фонограммы 20
*MOONSPELL отменили британский тур 16
*Фронтмен NICKELBACK назвал JAMES'a HETFIELD'a своим «рок-бог... 12
*DAVE MUSTAINE — о провалившемся релизе METALLICA 11
*Бывший из SLAYER играет песни «четвёрки» 10
[= ||| все новости группы



*

Soen

*



25 ноя 2022 : 		 SOEN переиздают первые альбомы

16 ноя 2022 : 		 Новое видео SOEN

13 окт 2022 : 		 Кавер-версия SLIPKNOT от SOEN

1 сен 2022 : 		 Новое видео SOEN

24 янв 2022 : 		 Новая песня SOEN

29 июл 2021 : 		 Новые песни SOEN

5 мар 2021 : 		 Обучающее видео от SOEN

22 янв 2021 : 		 Новое видео SOEN

14 дек 2020 : 		 Новое видео SOEN

2 дек 2020 : 		 Новый альбом SOEN выйдет зимой

6 мар 2019 : 		 Новое видео SOEN

18 янв 2019 : 		 Новое видео SOEN

7 дек 2018 : 		 Новое видео SOEN

17 ноя 2018 : 		 Новая песня SOEN

6 ноя 2018 : 		 Новый альбом SOEN выйдет зимой

12 сен 2018 : 		 Фрагмент переиздания SOEN

31 июл 2018 : 		 Альбом SOEN "Lykaia" будет переиздан с бонус-треками

23 фев 2017 : 		 Новое видео SOEN

14 фев 2017 : 		 MARTIN LOPEZ исключил возможность возвращения в OPETH или AMON AMARTH

21 янв 2017 : 		 Новое видео SOEN

18 дек 2016 : 		 Новая песня SOEN

1 ноя 2016 : 		 Новый альбом SOEN выйдет зимой

12 сен 2015 : 		 Видео с концерта SOEN

27 фев 2015 : 		 Видео с текстом от SOEN

25 ноя 2014 : 		 Новое видео SOEN

30 сен 2014 : 		 Новое видео SOEN
Показать далее
| - |

|||| сегодня

SOEN переиздают первые альбомы



zoom
27 января SOEN выпустят переиздания первых двух альбомов, Cognitive и Tellurian, которые также будут доступны и на виниле. В Cognitive в качестве бонуса будет включена композиция “Written”.

SOEN To Reissue First Two Albums In January; Available For The First Time On Vinyl




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 30

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом