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SOEN переиздают первые альбомы



27 января SOEN выпустят переиздания первых двух альбомов, Cognitive и Tellurian, которые также будут доступны и на виниле. В Cognitive в качестве бонуса будет включена композиция “Written”.







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