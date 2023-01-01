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*Гитарист METAL CHURCH: «Я ненавижу блэк-металл, сатанизм, ск... 32
*TOMI KOIVUSAARI замутил BJØRKØ 29
*Лидер MEGADETH собирается переехать в Италию 23
*Нет у вас методов против вокалиста RAMMSTEIN 22
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Soen

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6 ноя 2018 : 		 Новый альбом SOEN выйдет зимой

12 сен 2018 : 		 Фрагмент переиздания SOEN

31 июл 2018 : 		 Альбом SOEN "Lykaia" будет переиздан с бонус-треками

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14 фев 2017 : 		 MARTIN LOPEZ исключил возможность возвращения в OPETH или AMON AMARTH

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18 дек 2016 : 		 Новая песня SOEN

1 ноя 2016 : 		 Новый альбом SOEN выйдет зимой
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|||| 6 сен 2023

Новое видео SOEN



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"Hollowed" (feat. Elisa), новое видео группы SOEN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Memorial, выходящего первого сентября на Silver Lining Music:

"Sincere"
"Unbreakable"
"Violence"
"Fortress"
"Hollowed" (feat. Elisa)
"Memorial
"Incendiary"
"Tragedian"
"Icon"
"Vitals"

SOEN Share Official Video For "Hollowed" Featuring Singer ELISA




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