6 сен 2023



Новое видео SOEN



"Hollowed" (feat. Elisa), новое видео группы SOEN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Memorial, выходящего первого сентября на Silver Lining Music:



"Sincere"

"Unbreakable"

"Violence"

"Fortress"

"Hollowed" (feat. Elisa)

"Memorial

"Incendiary"

"Tragedian"

"Icon"

"Vitals"







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