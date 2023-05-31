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Новое видео SOEN



"Unbreakable", новое видео группы SOEN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Memorial", выходящего первого сентября на Silver Lining Music.



Трек-лист:



"Sincere"

"Unbreakable"

"Violence"

"Fortress"

"Hollowed" (feat. Elisa)

"Memorial

"Incendiary"

"Tragedian"

"Icon"

"Vitals"







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