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Новое видео SOEN



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"Unbreakable", новое видео группы SOEN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Memorial", выходящего первого сентября на Silver Lining Music.

Трек-лист:

"Sincere"
"Unbreakable"
"Violence"
"Fortress"
"Hollowed" (feat. Elisa)
"Memorial
"Incendiary"
"Tragedian"
"Icon"
"Vitals"

SOEN To Release Memorial Album In September;




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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31 май 2023
M
Mateas89
Отличный трек!! Альбом прям жду)

просмотров: 143

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