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Кавер-версия SLIPKNOT от SOEN



SOEN представили видео на собственное прочтение композиции SLIPKNOT “Snuff”. 18 ноября на Silver Lining Music группа выпустит концертный фильм "Atlantis".



Трек-лист "Atlantis":



"Antagonist"

"Lunacy"

"Monarch"

"Trials"

"River"

"Jinn"

"Illusion"

"Modesty"

"Lucidity"

"Savia"

"Fortune"

"Snuff"

"Lascivious"

"Lotus"







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