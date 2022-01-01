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*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит BRYAN ADAMS 13
*Вокалист SLIPKNOT сожалеет, что группа не общалась с Джоуи Д... 12
*SERJ TANKIAN работает над книгой 12
*Ищут пожарные, ищет милиция, ищут давно, но не могут найти. ... 9
*SEBASTIAN BACH сцепился с вокалистом FALLING IN REVERSE 8
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Soen

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13 окт 2022 : 		 Кавер-версия SLIPKNOT от SOEN

1 сен 2022 : 		 Новое видео SOEN

24 янв 2022 : 		 Новая песня SOEN

29 июл 2021 : 		 Новые песни SOEN

5 мар 2021 : 		 Обучающее видео от SOEN

22 янв 2021 : 		 Новое видео SOEN

14 дек 2020 : 		 Новое видео SOEN

2 дек 2020 : 		 Новый альбом SOEN выйдет зимой

6 мар 2019 : 		 Новое видео SOEN

18 янв 2019 : 		 Новое видео SOEN

7 дек 2018 : 		 Новое видео SOEN

17 ноя 2018 : 		 Новая песня SOEN

6 ноя 2018 : 		 Новый альбом SOEN выйдет зимой

12 сен 2018 : 		 Фрагмент переиздания SOEN

31 июл 2018 : 		 Альбом SOEN "Lykaia" будет переиздан с бонус-треками

23 фев 2017 : 		 Новое видео SOEN

14 фев 2017 : 		 MARTIN LOPEZ исключил возможность возвращения в OPETH или AMON AMARTH

21 янв 2017 : 		 Новое видео SOEN

18 дек 2016 : 		 Новая песня SOEN

1 ноя 2016 : 		 Новый альбом SOEN выйдет зимой

12 сен 2015 : 		 Видео с концерта SOEN

27 фев 2015 : 		 Видео с текстом от SOEN

25 ноя 2014 : 		 Новое видео SOEN

30 сен 2014 : 		 Новое видео SOEN

11 сен 2014 : 		 Новый альбом SOEN выйдет в ноябре

26 фев 2013 : 		 Дебютный альбом SOEN выйдет летом
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Кавер-версия SLIPKNOT от SOEN



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SOEN представили видео на собственное прочтение композиции SLIPKNOT “Snuff”. 18 ноября на Silver Lining Music группа выпустит концертный фильм "Atlantis".

Трек-лист "Atlantis":

"Antagonist"
"Lunacy"
"Monarch"
"Trials"
"River"
"Jinn"
"Illusion"
"Modesty"
"Lucidity"
"Savia"
"Fortune"
"Snuff"
"Lascivious"
"Lotus"

SOEN Release Single & Video For Cover Of SLIPKNOT's




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