Новое видео INCITE

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*SLAYER сыграют BLACK SABBATH на финальном шоу BLACK SABBATH 192
*Обновленное видео HELLOWEEN 76
*Новый альбом GARBAGE выйдет весной 47
*JIMMY PAGE против британского закона об ИИ 33
*OZZY OSBOURNE пошёл в качалку 23
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Incite

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6 мар 2025
g
gravitgroove
Помню, видел его в живую 28 мая 1999 года, когда его отчим хрипом вывел его на сцену, чтобы тот зачитал своим индюшачим голоском партию красной шапочки в "Bleed". С тех пор он не стал ни чуть убедительнее.

просмотров: 100

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