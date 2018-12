все новости группы







Creeping Death

14 дек 2018 : CREEPING DEATH на Entertainment One



CREEPING DEATH на Entertainment One



Американская дэт металл группа CREEPING DEATH заключила соглашение с лейблом Entertainment One, на котором в следующем году состоится релиз нового альбома. В честь соглашения группа перевыпустит на виниле ЕР Specter Of War:



"Revenge"

"Specter Of War"

"Trail Of Confusion"

"Salvation"

